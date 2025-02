Lidl

Bio zum Sparpreis: 10 Prozent Rabatt für Lidl-Kunden im März

Günstig in den Frühling starten und bewusst genießen: Im März erhalten Lidl-Plus-Kunden 10 Prozent Rabatt auf über 200 Bio- und Bioland-Artikel, darunter alle Obst- und Gemüseartikel, Joghurt und Haferflocken, in über 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland. Damit entspricht Lidl den Kundenwünschen nach hochwertigen Bio- und Bioland-Erzeugnissen zum günstigen Lidl-Preis und schafft ein Angebot für die gestiegene Nachfrage nach Bio-Produkten: Dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zufolge ist der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln und -Getränken in Deutschland 2024 um 5,7 Prozent gestiegen. Mit der Rabatt-Aktion lädt Lidl dazu ein, Bio-Produkte vermehrt zu kaufen oder zu probieren und sich von dem Geschmack sowie der hohen Qualität zu überzeugen.

"Mit unserer Rabattaktion im Bio-Sortiment zahlen wir auf unser Ziel ein, die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung aktiv mitzugestalten. Daher ist es uns ein Anliegen, Bio-Produkte erschwinglicher zu machen und unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, sich bewusst zu ernähren", erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Fokus Bio: Lidl erweitert kontinuierlich sein Sortiment

Der Ausbau des Bio-Sortiments ist eines der Hauptziele von Lidl in Deutschland. Bereits seit über 15 Jahren ist das Bio-Sortiment ein wichtiger Bestandteil des Angebots von Lidl in Deutschland. Durch die Kooperation mit Bioland verschafft der Frische-Discounter seinen Kunden seit 2018 Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln aus Deutschland und Südtirol zum gewohnt günstigen Lidl-Preis und trägt damit Bio in die Breite der Gesellschaft. Der Bioland-Verband steht für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft und geht mit seinen Richtlinien deutlich über die Regelungen der EU-Bio-Verordnung hinaus.

