Nudeln für Vereine: Lidl unterstützt den Amateursport / Lidl-Posts kommentieren, Likes einsammeln und Vereinskasse aufbessern

Während der Juni durch die Europameisterschaft im Zeichen des Profi-Fußballs steht, startet Lidl eine besondere Aktion für den Breitensport: Der Lebensmittteleinzelhändler bietet Fußballvereinen bis zur Kreisliga auf seinem Facebook- und Instagram-Kanal die Chance, ihre Vereinskasse aufzubessern. Mit einem Kommentar des "Nudeln-für-Vereine"-Posts vom 20. Mai von ihrem offiziellen Account können Vereine bis zum 2. Juni teilnehmen. Auf den beiden Kanälen qualifizieren sich jeweils fünf Vereine mit den Kommentaren, die am meisten Likes erhalten haben, für den Erlös aus dem Verkauf einer Sonderedition Nudeln vom 17. Juni bis zum 25. August in allen über 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland. Pro Packung Pasta in der "Herzhaft vereint"-Fußball-Edition der Eigenmarke "Combino" gehen 50 Cent zu gleichen Teilen an die zehn Gewinnervereine.

Die Aktion ist Teil der "Offizieller Partner deines Lebens"-Kampagne, die Lidl als täglichen Begleiter in allen Lebenslagen zeigt - auch am Spielfeldrand mit den Fans der lokalen Sporthelden. Der Amateursport fördert einen aktiven Lebensstil und trägt zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Dafür setzt sich der Frische-Discounter ebenfalls innerhalb seines Nachhaltigkeitsengagement ein.

