Lidl

Der Hersteller GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Milbona Emmentaler gerieben, 250g"

Bild-Infos

Download

Cham (ots)

Der Hersteller GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH ruft aktuell das Produkt "Milbona Emmentaler gerieben, 250g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 08.09.2022 und 10.09.2022 und dem Veterinärkennzeichen DE BY 301 EG öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte keinesfalls konsumieren.

Das betroffene Produkt "Milbona Emmentaler gerieben, 250g" des Herstellers GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 08.09.2022 und 10.09.2022 und dem Veterinärkennzeichen DE BY 301 EG wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Milbona Emmentaler gerieben, 250g" des Herstellers GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 08.09.2022 und 10.09.2022 und dem Veterinärkennzeichen DE BY 301 EG betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH sowie geriebener Käse anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Der Hersteller GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell