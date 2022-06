Lidl

Der spanische Markenlieferant GOYA EUROPA S.L.U informiert über einen Warenrückruf seines Markenartikels "GOYA Queso latino, 325 g"

Bild-Infos

Download

Monte Boyal (ots)

Der spanische Markenlieferant GOYA EUROPA S.L.U ruft aktuell seinen Markenartikel "GOYA Queso latino, 325 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.06.22, der Losnummer 061322 und dem Identitätskennzeichen ES 15.00283/P CE zurück.

In dem betroffenen Markenartikel wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Listeria monocytogenes kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den betroffenen Markenartikel nicht verzehren.

Der Markenartikel "GOYA Queso latino, 325 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.06.22, der Losnummer 061322 und dem Identitätskennzeichen ES 15.00283/P CE des Markenlieferanten GOYA EUROPA S.L.U wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Brandenburg verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und den betroffenen Markenartikel aus dem Verkauf genommen. Der Markenartikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich der Markenartikel "GOYA Queso latino, 325 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.06.22, der Losnummer 061322 und dem Identitätskennzeichen ES 15.00283/P CE des Markenlieferanten GOYA EUROPA S.L.U betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Frischkäseartikel sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell