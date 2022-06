Lidl

Lidl führt als erster Händler flächendeckendes "5xD"-Angebot ein

Schweine-, Rind- und Geflügel-Frischfleisch und -Wurstwaren aus komplett deutscher Produktion ab sofort in allen Filialen erhältlich

Bad Wimpfen (ots)

Als zuverlässiger Partner der heimischen Landwirtschaft hat Lidl die Lieferkette für nahezu sein gesamtes Wurst- und Frischfleischsortiment auf "5xD" umgestellt. Ab sofort bietet der Lebensmittelhändler in allen über 3.200 Filialen unter der Eigenmarke "Metzgerfrisch" Wurstwaren sowie Schweine-, Rind- und Geflügelfrischfleisch an, wobei die Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung in Deutschland erfolgt. Damit stärkt das Unternehmen die Vermarktung von deutschen Erzeugnissen und kommt dem Kundenwunsch nach heimischen Produkten nach. Die Umstellung auf eine komplett heimische Produktion ist gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung, um die deutsche Landwirtschaft bei der Transformation zu mehr Tierwohl zu unterstützen.

"Mit unseren Partnern haben wir in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet, alle Teile der Lieferkette für nahezu alle Frischfleisch- und Wurstprodukte unter unserer Eigenmarke 'Metzgerfrisch' auf deutsche Herkunft umzustellen. Dadurch setzen wir als erster deutscher Händler ein bundesweites '5xD'-Angebot konkret um", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl in Deutschland.

