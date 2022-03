Lidl

Lidl erhält DGNB-Zertifikat in Platin für Filiale in nachhaltiger Holzbauweise

Bad Wimpfen (ots)

Umweltfreundliche Bauweise und effiziente Technik zertifiziert nachhaltig: Die Lidl-Filiale in Holzbauweise in Albstadt-Ebingen wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet. Damit erhält Lidl zum ersten Mal die höchste Stufe des renommierten Gütesiegels für nachhaltige Immobilien für eine Filiale in Deutschland.

Mit der nachhaltigen Filiale in Albstadt hat Lidl einen Filialtypen entwickelt, bei dem der gesamte Lebenszyklus der Immobilie vom Bau bis zur späteren Demontage betrachtet wird. Das durchdachte Baukonzept zielt darauf ab, den Energieeinsatz und damit den Kohlenstoffdioxidausstoß zu minimieren sowie die Recyclingfähigkeit bei der Demontage zu maximieren. Dazu verwendet Lidl unter anderem eine lösbare und rückbaubare Holzkonstruktion ohne Verbundstoffe, eine wiederverwertbare Elementfassade mit recycelten Anteilen sowie eine effiziente Technik der Wärmerückgewinnung.

"Das DGNB-Platin-Zertifikat für unsere Filiale in Holzbauweise bestätigt unser ganzheitliches Nachhaltigkeitsengagement beim Bau von Immobilien. Der umfassende Kriterienkatalog der DGNB-Zertifizierung ermöglicht es uns, den Einsatz ressourcenschonender Materialien und Rohstoffe aktiv und zukunftssicher voranzutreiben, um unser Filialnetz ökologisch, flächenschonend und energieeffizient auszurichten", so Jan Brenn, Geschäftsleiter Immobilien bei Lidl in Deutschland.

Johannes Kreißig, Geschäftsführender Vorstand der DGNB: "Wir freuen uns, dass Lidl mit seiner Platin-zertifizierten Filiale den eigenen Nachhaltigkeitsweg mit der DGNB fortführt und dabei den Anspruch an die ganzheitliche Qualität der Gebäude nochmals steigert."

Weitere Details zur Lidl-Filiale in Albstadt finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell