Die Eissaison bei Lidl startet glänzend: "Goldenes Ticket" finden und 500 Euro-Geschenkkarte gewinnen

Neckarsulm (ots)

- 40 Goldene Tickets im Gesamtwert von 20.000 Euro in Gelatelli- und Bon Gelati-Eis-Aktionspackungen versteckt

Eis-Fans kommen diesen Sommer bei Lidl in den ganz besonderen Genuss: In den Gelatelli- und Bon Gelati-Aktionspackungen Stileis-Mandel und Waffelhörnchen aus eigener Herstellung sind insgesamt 40 "Goldene Tickets" im Gesamtwert von 20.000 Euro versteckt. Wer vom 25. Mai bis zum 11. Juli 2020 eine Eis-Aktionspackung kauft und mit etwas Glück eines der Tickets findet, gewinnt eine Lidl-Geschenkkarte im Wert von 500 Euro. Das Gewinnspiel ist Teil der diesjährigen Sommerkampagne "Wenn Sommer, dann Lidl", die Geschenkkarten können in allen Lidl-Filialen oder auf lidl.de unkompliziert eingelöst werden. Einsendeschluss des Fotos vom "Goldenen Ticket" inklusive aufgedrucktem Aktionscode sowie Name und Anschrift an goldenes-ticket@lidl.de ist der 19. Juli 2020.

Online-Kampagne zum Gewinnspiel

Begleitet wird die Suche nach dem "Goldenen Ticket" typisch Lidl-like auf Facebook und Instagram mit wöchentlichen Snippets, Posts und Stories. Zusätzlich wird der Content zielgruppenspezifisch über den Lidl-TikTok-Kanal gespielt. Das Highlight der Social-Media-Kommunikation ist die virale Reihe "Eisverrückt": In den Online-Videos versucht sich ein eis- und gewinnspielverrückter Protagonist eines der "Goldenen Tickets" zu sichern. Mit der begleitendenden Online-Kampagne stellt Lidl gewohnt humorvoll einen starken Bezug zu den beliebten Lidl-Eigenmarken Gelatelli und Bon Gelati her.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

