Lidl

"Exklusiv für euch": Lidl-Sonderkollektion mit Dieter Bohlen und Carina Walz von Camp David & Soccx

Sommerliche Outfits ab dem 20. April bundesweit in allen Filialen sowie im Lidl-Onlineshop

Neckarsulm (ots)

Lidl macht den Kleiderschrank sommertauglich - mit der exklusiv bei Lidl erhältlichen Camp David & Soccx Kollektion. Seit zehn Jahren ist Dieter Bohlen das Gesicht der Modemarke Camp David. Zu diesem Jubiläum überraschen Dieter und seine Lebensgefährtin Carina ihre Fans jetzt gemeinsam mit einer exklusiv bei Lidl erhältlichen Kollektion von Camp David für Herren und Soccx für Damen zum Jubiläumspreis. Ab dem 20. April gibt es die 10-Jahre-Jubliläumskollektion unter dem Motto "Exklusiv für euch" zum gewohnt günstigen Lidl-Preis in allen rund 3.200 Filialen sowie im Lidl-Onlineshop unter www.lidl.de/dieterbohlen

Die Kollektion

Die insgesamt sieben Kollektionsteile überzeugen mit hoher Markenqualität, frischen Farben und einem modernen Design, an dem Dieter und Carina eigens mitgewirkt haben. Die Teile kosten zwischen 11,99 Euro und 24,99 Euro. Für Herren gibt es neben stilvollen Polo-Shirts, lässigen T-Shirts und sportlichen Kurzarm-Hemden auch bequeme Sweatshorts von Camp David. "Ich bin bekennender Polo-Shirt-Fan! Darin sieht man immer angezogen aus, von casual bis chic. Ein Polo-Shirt macht einfach jedes Outfit und jede Kollektion komplett", erklärt Dieter Bohlen. Carina war es wichtig, perfekt sitzende Capri-Hosen, stylische T-Shirts und sommerliche Kleider der Marke Soccx für Frauen anzubieten: "Mein Highlight sind die T-Shirts, die einfach zu allem passen. Ob zu Jeans, kurzer Hose oder Rock - man kann die Shirts wirklich immer tragen."

Erhältlich ist die Kollektion ab dem 20. April 2020 in allen Lidl-Filialen sowie im Lidl-Onlineshop in den Größen S bis XXL für Damen bzw. in M bis 3XL für Herren, solange der Vorrat reicht.

Eine Preview zu den sommerlichen Trend-Teilen gibt es unter folgendem Link: www.lidl.de/dieterbohlen

