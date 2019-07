LIDL

LTE bei Lidl Connect - connected by Vodafone: schnell surfen zum gewohnt günstigen Preis

Lidl Connect ermöglicht mit Mobilfunkstandard 4G Surfen und Telefonieren mit noch höherer Netzabdeckung

Neckarsulm (ots)

Günstig kann auch schnell: Lidl Connect ist jetzt im LTE-Mobilfunkstandard (4G) zum unveränderten günstigen Lidl-Preis verfügbar. Neukunden surfen ab sofort in allen Tarifen in bester D-Netz-Qualität mit LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s im Download - connected by Vodafone. Ob zu Hause, auf dem Land oder in der Stadtbahn: Der Mobilfunkstandard 4G sorgt nun für eine noch höhere Netzabdeckung zum Surfen und Telefonieren. Mit stabileren Verbindungen bietet LTE den Kunden somit bestes Surferlebnis mit konstanten Verbindungsgeschwindigkeiten. Bei Bestandskunden erfolgt die Umstellung auf den 4G-Standard automatisch und sukzessive bis zum 15. Juli 2019. Diese werden vor der Freischaltung per SMS benachrichtigt. Die Nutzung der LTE Bandbreite erfordert ein geeignetes 4G-fähiges Mobilfunkendgerät.

Mobilfunkangebot in Kooperation mit Vodafone

Nutzer von Lidl Connect profitieren in Kooperation mit dem Netzbetreiber Vodafone schon immer von zahlreichen Vorteilen zu günstigen Preisen, egal welchen Tarif sie ausgewählt haben. Beispielsweise erhöhte Lidl Connect im letzten Jahr das Datenvolumen seiner Smart-Tarife um bis zu 100 Prozent und führte die Minuten- und SMS-FLAT zum unbegrenzten Telefonieren und SMS-Schreiben in den Tarifen Smart S, Smart L und Smart XL ein. Im Juni 2019 hob Lidl Connect das Datenvolumen nochmals um bis zu 50 Prozent an. Über die jetzige LTE-Einführung in seinem Mobilfunkangebot informiert Lidl in seinen Filialen und im Haushaltshandzettel sowie in TV- und Radio-Spots.

Lidl Connect Smart Tarife mit LTE (4G) im Überblick: Smart XS: 750 MB Datenvolumen inkl. LTE, 100 Minuten und/oder SMS (4,99 EUR / 4 Wochen) Smart S: 2 GB Datenvolumen inkl. LTE, FLAT Minuten und SMS (7,99 EUR / 4 Wochen) Smart L: 4 GB Datenvolumen inkl. LTE, FLAT Minuten und SMS (12,99 EUR / 4 Wochen) Smart XL: 6 GB Datenvolumen inkl. LTE, FLAT Minuten und SMS (19,99 EUR / 4 Wochen)

Über Lidl Deutschland

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reise und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

