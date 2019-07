LIDL

Bei Lidl einkaufen und DHL Pakete abholen: Rund 500 DHL Packstationen an Lidl-Filialen bis Ende 2019

Serviceangebot spart Zeit, zusätzliche Wege und verringert ökologischen Fußabdruck

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Ob Bargeld abheben, E-Auto laden oder frische Brötchen mitnehmen - schon heute sparen Lidl-Kunden durch das umfangreiche Service- und Produktangebot in den Filialen zusätzliche Wege. Künftig ist für viele Kunden auch der Weg zum Paketshop nicht mehr notwendig: Lidl und DHL statten noch im Laufe dieses Jahres rund 500 Lidl-Filialen in ganz Deutschland mit DHL Packstationen aus, damit Kunden ganz einfach ihren Einkauf mit der Abholung ihrer Pakete und Abgabe ihrer frankierten Sendungen, wie Retouren, verbinden können. Dadurch kombiniert Lidl den stationären Einkauf mit den Möglichkeiten des Onlineshoppings.

"Niemand will seine Freizeit damit verbringen, lange Strecken zurückzulegen. Wir bieten daher unseren Kunden mit den DHL Packstationen einen weiteren Service direkt an unseren Filialen", erklärt René Engel, Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl Deutschland. "Auf diese Weise unterstreichen wir unseren Anspruch, die Haupteinkaufsstätte zu sein und bringen die digitale Welt direkt in die Lidl-Filialen." Martin Linde, Vertriebschef der deutschen Brief- und Paketsparte der Deutsche Post DHL Group, ergänzt: "Von der Partnerschaft profitieren alle Seiten und ganz besonders unsere Kunden, da 500 weitere DHL Packstationen an gut erreichbaren, attraktiven Standorten entstehen. Die neuen Packstationen sind Teil des Versprechens, das wir unseren Kunden für eine weiter verbesserte Servicequalität gegeben haben."

Schrittweiser Rollout

Bisher waren zwölf Lidl-Filialen, unter anderem in Berlin und Hamburg, mit DHL Packstationen ausgestattet, um die Kundenakzeptanz des Angebots zu testen. Aufgrund der guten Resonanz werden ab sofort kontinuierlich weitere Stationen in ganz Deutschland installiert. Bis Ende 2019 sollen die rund 500 DHL Packstationen bei Lidl ausgerollt sein. Aktuell gibt es bundesweit etwa 3.700 DHL Packstationen mit rund 370.000 Fächern.

Partnerschaft zur Optimierung der "letzten Meile"

Die Zustellung der stetig wachsenden Paketvolumina ist bereits heute eine logistische Meisterleistung. Vor allem die so genannte "letzte Meile", der Transport des Pakets bis an die Haustür des Empfängers, stellt die Logistik vor besondere Herausforderungen. Die Zusammenarbeit von Lidl und DHL setzt daher genau dort an, indem die Sendungsempfänger die Möglichkeit erhalten, ihre Pakete schnell und einfach vor oder nach dem Lebensmitteleinkauf an ihrer Lidl-Filiale abzuholen oder abzugeben. Da die Empfänger ihre Pakete direkt in der Packstation erhalten, entfallen zusätzliche Zustellwege, sodass die Straßen entlastet werden und CO2 eingespart wird.

So funktionieren die Packstationen

Zur Identifizierung bei der Abholung ihrer Sendung müssen Kunden sich einmalig bei DHL registrieren. Danach können sie ihre Pakete unkompliziert an eine Packstation liefern lassen. Das Abgeben von frankierten Sendungen ist auch ohne Registrierung möglich. Weitere Informationen zur DHL Packstation finden Kunden unter www.dhl.de/packstation

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Deutsche Post DHL Group ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell