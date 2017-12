Lidl Deutschland spendet 250.000 Euro an "Ein Herz für Kinder"/ Gemeinsam Kindern in Not helfen: Kunden und Lidl unterstützen die Kinderhilfsorganisation / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/LIDL" Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Bei der diesjährigen Fernseh-Gala "Ein Herz für Kinder" am vergangenen Samstag spendete Lidl Deutschland 250.000 Euro. Damit unterstützt das Unternehmen die wertvolle Arbeit der Hilfsorganisation, die in Not geratenen Kindern oder Familien aus Deutschland und der Welt hilft. Die Summe kam im Rahmen von verschiedenen Spendenaktionen durch das Mitwirken von Lidl-Kunden zustande. "Wir danken unseren Kunden, die bei einer Smoothie-Aktion und mit dem Kauf von CDs beigetragen haben, Kindern auf der ganzen Welt zu helfen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese großartige Summe überreichen können", bedankt sich Marin Dokozic, Geschäftsleitungsvorsitzender Lidl Deutschland.

Vitamine und Hörspiele für den guten Zweck

Ein Kinderreporter der ZDF-Gala hatte sich im Vorfeld selbst ein Bild gemacht, wie ein Teil der Lidl-Spende zusammengekommen ist. Er besuchte die Herbstspiele der Deutschen Handballnationalmannschaft, bei denen Lidl als offizieller Lebensmittelpartner des Deutschen Handballbunds die Besucher auf speziellen "Smoothie-Bikes" für den guten Zweck in die Pedale treten ließ: Für jeden auf diese sportliche Weise gemixten Fruchtsaft gingen 5 Euro von Lidl in den Spendentopf. Zusätzlich verkaufte der Lebensmitteleinzelhändler CD-Hörspielboxen, deren Erlös ebenfalls an "Ein Herz für Kinder" ging.

"Auf dem Weg nach morgen"

Lidl engagiert sich unter dem Motto "Auf dem Weg nach morgen" seit Jahren für soziale Projekte und Organisationen. Bereits seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen "Ein Herz für Kinder". Darüber hinaus versorgt Lidl unter anderem gemeinsam mit dem Verein "brotZeit e.V." Schulkinder mit einem ausgewogenen Frühstück und erfüllt jährlich deutschlandweit Weihnachtswünsche von mehreren hundert Kindern und Jugendlichen bei der "Wunschbaumaktion".

Über Lidl Deutschland:

