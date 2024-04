PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Anne Kristina Vieweg ist neue Pflege-Geschäftsführerin beim PKV-Verband

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hat Anne Kristina Vieweg (42) zur neuen Geschäftsführerin berufen. Sie übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Pflege von Andreas Besche (65), der in den Ruhestand wechselt.

Vieweg betreut beim PKV-Verband bereits seit 2011 die pflegepolitischen Themen, zuletzt als Stellvertreterin des Geschäftsführers. Die in Wuppertal aufgewachsene Volljuristin (Erstes Juristisches Staatsexamen an der Universität Münster, Zweites Juristisches Staatsexamen beim Oberlandesgericht Hamm) ist Expertin für Pflegeversicherungsrecht.

Ihr Vorgänger Andreas Besche verabschiedet sich nach insgesamt 34 Jahren beim PKV-Verband in den Ruhestand. In dieser Zeit hat die Private Krankenversicherung ihr Pflege-Engagement stark ausgeweitet und 2014 einen eigenen Geschäftsbereich eingerichtet, den er als Geschäftsführer leitete.

PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther würdigte Besche als "unermüdlichen Antreiber für die stetige Verbesserung der Pflege-Qualität". Dazu gehörte der Aufbau der privaten Pflegeberatung compass. Mit ihrem Konzept einer aufsuchenden Beratung zuhause bei den Pflegebedürftigen setzte sie Maßstäbe, die heute auch allen gesetzlich Versicherten zu Gute kommen. In Besches Amtszeit erfolgte zudem der Aufbau von Medicproof, das als medizinischer Dienst der Privaten eine unabhängige Pflegebegutachtung nach bundesweit einheitlichen Maßstäben garantiert und Vorreiter bei der digitalen Begutachtung ist.

Hinzu kam die Gründung der gemeinnützigen Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) - eine allseits anerkannte Plattform für den Wissenstransfer neuester Erkenntnisse aus der Pflegewissenschaft in die Pflegepraxis. Auch der Pflege-Qualitätsprüfdienst der PKV (Careproof) wurde unter seiner Verantwortung aufgebaut. "Andreas Besche hat sich große Verdienste um die Absicherung von Pflegebedürftigen erworben, in der Privaten Pflegeversicherung und auch darüber hinaus", sagte Reuther.

Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell