TERRITORY

Best Practices und Entertainment

Alles rund ums Homeoffice - das neue Onlinemagazin von TERRITORY

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Wissen teilen, inspirieren und unterhalten: Das neue Onlinemagazin Open Homeoffice von TERRITORY zeigt, wie man das Beste aus der Arbeit im Homeoffice macht und setzt ein Zeichen für ein starkes "WIR"-Gefühl in einer außergewöhnlichen Zeit.

Was macht ein Fußballkommentator, wenn keine Spiele stattfinden? Wie können Unternehmen mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen und genau jetzt im Gespräch mit Mitarbeitern und Kunden bleiben? Wie richtet man sein Homeoffice optimal ein? Das Corona-Virus hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt und bringt für Führungskräfte und Beschäftigte viele Fragen mit sich. Das Open-Homeoffice-Magazin auf www.open-homeoffice.com gibt Antworten.

"Auch bei uns hieß es von dem einen Tag auf den anderen: Umzug ins Homeoffice", sagt TERRITORY-Geschäftsführer Stefan Postler, der das Projekt aus Gütersloh inhaltlich verantwortet, "und gerade jetzt hilft vor allem Kommunikation. Sich auszutauschen, zu positionieren und neu zu erfinden. Nur so trotzen wir der Krise. Mit dieser Plattform und mit den Kunden und Partnern, die wir auch in dieser Zeit beraten und begleiten dürfen."

Das Open-Homeoffice-Magazin gibt Tipps für das Arbeiten von Zuhause, unterhält und zeigt Möglichkeiten, mit der Krise umzugehen. So beschreibt Stefan Postler in seiner Kolumne, was es in Zeiten von Corona bedeutet, ein großes Team zu führen und weiterhin an der Seite der Kunden zu stehen. Sportkommentator Robert Hunke berichtet im Interview, wie er statt Fußballspielen nun einfach alles andere kommentiert und damit überraschende Social-Media-Erfolge feiert. Im Fokus stehen aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem TERRITORY-Team. Die Ideen und Lösungen, die sie rund um das Thema Homeoffice haben - und leben. Von der kurzen Anleitung zum Frühsport über Tipps für eine effektive Tagesroutine bis hin zu Rezept-Ideen (natürlich ohne Mehl), zeigt die Plattform, was die Menschen im Homeoffice bewegt. Und setzt damit ganz nebenbei ein Zeichen für ein starkes "WIR"-Gefühl in einer außergewöhnlichen Zeit.

Das Open-Homeoffice-Magazin gibt es online unter https://www.open-homeoffice.com/.

Über TERRITORY

Als Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

Pressekontakt:

Tea Crnkovic

t.crnkovic@cocodibu.de



TELEFON 089 / 46 133 46-20

Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell