Hard Rock International

Elton John schenkt dem Hard Rock International seinen einzigartigen Gucci-Anzug im Tausch gegen seine legendäre Dodger-Uniform und tritt als Headliner bei American Express presents BST Hyde Park auf

Hollywood, Florida (ots/PRNewswire)

Die legendäre, mehrfache Grammy-Gewinner eröffnete seine historische Londoner Tournee im Hard Rock Cafe mit einem privaten Auftritt und dem Austausch von Erinnerungsstücken

Als Teil eines legendären Moments der Musikgeschichte hat der mehrfache Grammy-Preisträger Elton John seinen ikonischen Gucci-Anzug der berühmten Hard Rock Memorabilia Collection im Old Park Lane Hard Rock übergeben, wo er während des Festivals auch einen Auftritt in kleiner Runde hatte. Das charakteristische Gucci-Outfit ist eine Jacke mit Schalrevers, die gegen Eltons legendäre Dodger-Uniform ausgetauscht wurde, die zuvor im Hard Rock Cafe zu sehen war. Der Anzug wurde während der Farewell Yellow Brick Road Tour getragen und reiht sich nun in die Hard Rock-Sammlung ein, die weltweit über 86.000 kultige Musik- und Unterhaltungsstücke umfasst.

Als zusätzliche Überraschung spendete Hard Rock 100.000 Dollar an die Elton John AIDS Foundation, zeitgleich mit dem Abschluss des 50-jährigen Jubiläums von Hard Rock International und dem 50-jährigen Jubiläum von Eltons Album Madman Across the Water . Bilder finden Sie hier.

Die Sammlung von Hard Rock-Memorabilien begann im Old Park Lane Hard Rock London, dem ersten Hard Rock Cafe. Eric Clapton markierte seinen Lieblingsplatz im Cafe, indem er seine Gitarre an die Wand hängte. Jetzt, 50 Jahre später, fügt Elton der weltweit größten und wertvollsten Sammlung authentischer Musikmemorabilien im Hard Rock ein weiteres Stück hinzu.

„Hard Rock feiert sein 50-jähriges Bestehen und Elton sein 50-jähriges Tournee-Jubiläum. Wir fühlen uns geehrt, diesen Anlass mit einem passenden Erinnerungsstück eines Künstlers zu würdigen, mit dem wir über die Jahre hinweg das große Vergnügen hatten, zusammenzuarbeiten", so Jim Allen, Vorsitzender von Hard Rock International. „Das kultige Gucci Outfit, das Elton uns geschenkt hat, wird diese besonderen Momente in Erinnerung halten und es Hard Rock ermöglichen, die Geschichten der Künstler für kommende Generationen zu erzählen und zu feiern."

Die umfangreiche Memorabilia-Sammlung des Hard Rock umfasst authentische und einzigartige Artefakte aus allen Musikrichtungen, darunter John Lennons handgeschriebener Originaltext des Songs Imagine", Stücke zeitgenössischer Künstler wie Billie Eilish und Ed Sheeran sowie weitere Artefakte von Elton John. Die Musikmemorabilien sind ein zentrales Element der Marken-DNA und ein unverwechselbarer Bestandteil der visuellen Dekoration in allen Hard Rock-Häusern. Weitere Informationen über Hard Rock International finden Sie unter https://www.hardrock.com/.

Original-Content von: Hard Rock International, übermittelt durch news aktuell