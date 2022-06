Hard Rock International

Hard Rock International kooperiert mit American Express Presents BST Hyde Park und bietet britischen Musikliebhabern besondere Aktivitäten und Überraschungen

Hard Rock International kündigte eine Partnerschaft mit American Express presents BST Hyde Park an, dem führenden Festival von AEG Europe, das jedes Jahr den Sommer in London einläutet, der Heimat des ersten Hard Rock Cafés der Marke, das 1971 eröffnet wurde. Das diesjährige Festival findet von Freitag, dem 24. Juni, bis Sonntag, dem 10. Juli, statt und wird an drei Wochenenden legendäre Headliner auf die Bühne bringen. Zu den Interpreten gehören Elton John, die Rolling Stones und die Eagles sowie eine Reihe von Sondergästen bei jeder Show. Ergänzt werden diese Auftritte durch von Hard Rock gesponserte Festivitäten, die Musikliebhaber und Festivalbesucher begeistern werden. Auch der Tag der offenen Tür von BST Hyde Park wird wieder stattfinden und zwischen den Musikwochenenden eine Reihe von wunderbaren kostenlosen Aktivitäten bieten.

„Wir blicken auf ein halbes Jahrhundert Hard Rock zurück, das hier in London seinen Anfang nahm und sich seither mit Veranstaltungsorten in über 70 Ländern in alle Ecken der Welt ausgebreitet hat. Wir freuen uns sehr, dass wir an einer so kultigen kulturellen Feier teilnehmen können, indem wir dazu beitragen, den Zugang zu Musikliebhabern zu erweitern und die Erfahrungen der Festivalbesucher im BST Hyde Park zu bereichern", so Jim Allen, Vorsitzender von Hard Rock International.

Hard Rock Café wird beim BST Hyde Park mit einem Café-Pop-up auf dem Festivalgelände und im VIP-Bereich vertreten sein, wo die Besucher das Menüangebot genießen können, ohne sich von der Aufregung zu entfernen. Um die nächste Generation von Künstlern zu unterstützen, die vielleicht eines Tages als Headliner auf Festivals auftreten werden, sponsert Hard Rock eine der Bühnen, Hard Rock Rising presents the Rainbow Stage, auf der aufstrebende Künstler aus aller Welt auftreten werden.

In den Hard Rock Café-Lokalen werden außerdem einzigartige Erinnerungsstücke ausgestellt, darunter Stücke der BST Hyde Park-Künstler Elton John, The Rolling Stones, Eagles, Duran Duran und Pearl Jam sowie Erinnerungsstücke anderer berühmter britischer Musikgrößen.

„Seit 50 Jahren wird Hard Rock mit den größten Namen der Musikbranche in Verbindung gebracht", sagte Jim King, CEO von European Festivals bei AEG Presents. „Wir freuen uns darauf, ihre glorreiche Geschichte diesen Sommer im BST Hyde Park zu teilen, wo Musikfans das berühmte Hard Rock Café und die Hard Rock Rising Stage genießen können."

