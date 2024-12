PlasticsEurope Deutschland e.V.

Dr. Christine Bunte wird neue Hauptgeschäftsführerin bei PlasticsEurope Deutschland e. V.

Frankfurt am Main

PED reloaded: Zum 1. Januar 2025 übernimmt Dr. Christine Bunte die Leitung von PlasticsEurope Deutschland e. V., dem Verband der Kunststofferzeuger, als Nachfolgerin von Ingemar Bühler. Gleichzeitig wird Dr. Alexander Kronimus zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer ernannt. Er hatte den Verband seit Mai 2024 interimsweise geführt.

Christine Bunte, die zuvor das Corporate Advocacy Team der BASF in Ludwigshafen leitete und die Kreislaufwirtschafts- und Umweltpolitik des Unternehmens verantwortete, bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Kunststoffe, Kreislaufwirtschaft und Public Affairs auf nationaler und europäischer Ebene mit. Ihr Ziel ist es, die Transformation der Kunststoffindustrie hin zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft maßgeblich mitzugestalten und voranzutreiben, wie es in der Transition Roadmap von Plastics Europe vorgesehen ist. "Besonders wichtig ist mir der Dialog auf Augenhöhe mit Politik, Medien und Gesellschaft sowie mit der gesamten Wertschöpfungskette und unseren Partnern aus der Industrie. In diesen herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der EU wiederherzustellen und den Green Deal durch einen Clean Industrial Deal zu ergänzen", erklärt Bunte.

Dr. Ralf Düssel, Vorstandsvorsitzender des Verbandes, betont: "Mit ihrem fachlichen Hintergrund als promovierte Chemikerin, ihrer langjährigen Erfahrung in Public Affairs sowie ihrem umfangreichen politischen und wirtschaftlichen Netzwerk ist Frau Dr. Bunte die ideale Ergänzung für das kompetente Team von PlasticsEurope Deutschland e. V.. Es ist mir wichtig, dass wir die strategische Linie und kommunikative Sichtbarkeit der letzten Jahre weiterführen. Dafür ist Christine Bunte die optimale Besetzung und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Der Vorstand spricht Dr. Alexander Kronimus seinen besonderen Dank für dessen herausragendes Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten aus. Ralf Düssel hebt hervor: "Die unermüdliche Einsatzbereitschaft und das strategische Geschick von Alexander Kronimus haben maßgeblich dazu beigetragen, um den Verband erfolgreich durch eine Übergangsphase zu führen. Dr. Kronimus und Dr. Bunte ergänzen sich mit ihrer Kompetenz und ihrem Fachwissen und bilden ein erfahrenes Führungsteam."

