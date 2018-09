Häufigste Reklamationsgründe bei Mietwagenbuchungen im Sommer 2018

Köln (ots) -

- Weniger Reklamationen und Schadensersatzfälle bei billiger-mietwagen.de

- Für unklare Belastungen der Kreditkarte gibt es oft eine einfache Erklärung

In den Sommerferien 2018 sind wieder viele Urlauber mit dem Mietwagen verreist. Zeit für das Vergleichsportal billiger-mietwagen.de Bilanz zu ziehen.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Portal diesen Sommer 8 % weniger Reklamationsfälle in Bezug auf Mietwagenbuchungen bei den unterschiedlichen Vermietern, die über die billiger-mietwagen.de buchbar sind. Auch der Anteil von Buchungen, bei denen Kunden einen Schaden oder Unfall zur Erstattung der Selbstbeteiligung meldeten, ist um 7 % zurückgegangen. "Wir führen diese Rückgänge auf das Buchungsverhalten unserer Kunden zurück", sagt Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. "Die Kunden entschieden sich dieses Jahr häufiger für besser bewertete Vermieter, die seltener Anlässe für Reklamationen geben und auch seltener Schäden in Rechnung stellen." Insgesamt liegt der Anteil von Buchungen mit Reklamationen oder Schäden jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Der häufigste Reklamationsgrund sind unklare Belastungen der Kreditkarte. In solchen Fällen stellt sich im Nachhinein oft heraus, dass Kunden bei Abholung des Mietwagens kostenpflichtig einen Kindersitz bestellt oder ein Upgrade auf eine höhere Fahrzeugklasse vorgenommen hatten. Immer seltener sind Reklamationen aufgrund zusätzlicher Versicherungen, die Kunden vor Ort abgeschlossen haben und dies anschließend bereuten. "Das freut uns ganz besonders", sagt Frieder Bechtel, "denn hier helfen offensichtlich die Unterlagen, die wir unseren Kunden kurz vor Reiseantritt zuschicken und in der Buchung bereits enthaltene Versicherungen zusammenfassen". Weitere Reklamationsgründe sind lange Wartezeiten, Unzufriedenheit mit dem Zustand des Autos sowie generelle Kritik am Service des Vermieters. (PM-ID: 100)

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 15 Jahren Branchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln und Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. 2018 kürten DIE WELT und ServiceValue billiger-mietwagen.de bereits zum zweiten Mal in Folge zum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen. Ebenfalls 2018 ernannten der Sender n-tv und das Deutsche Institut für Service Qualität billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von 10 Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehr guten Preisgestaltung zur Nr. 1. Im Jahr 2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".

Pressekontakt für Rückfragen:

billiger-mietwagen.de: Frieder Bechtel, E-Mail:

presse@billiger-mietwagen.de,

Tel.: +49/221/16790-008

Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell