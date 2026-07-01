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Chinas Robot Valley in Shenzhen wird zu globalem Zentrum für Robotik-Innovationen

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SHENZHEN (ots)

Eingebettet in einen zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen den Bergen Tanglang und Yangtai im Bezirk Nanshan in Shenzhen hat sich Chinas Robot Valley dank einer beispiellosen Lieferkette und einer engen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft rasch zu einem globalen Zentrum für Innovationen in der Robotik entwickelt.

Das Tal beherbergt mehr als 200 Robotikunternehmen und fast ein Dutzend Universitäten und floriert dank einer nahtlosen Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Das Jahr 2026 stellt einen neuen Meilenstein für die Branche dar, der durch duale Durchbrüche sowohl in der technologischen Kompetenz als auch auf den Kapitalmärkten gekennzeichnet ist. Im April dominierte "Flash", ein von der Shenzhen Honor Smart Technology Development Co., Ltd. entwickelter humanoider Roboter, den E-Town-Halbmarathon 2026 in Beijing. Die Maschine sicherte sich die ersten sechs Plätze und brach auch den menschlichen Weltrekord. Damit demonstrierte sie führende Fortschritte in den Bereichen Antriebskerne, Flüssigkeitskühlung und Bewegungssteuerung.

Die Kapitalmärkte haben auf diese technologische Dynamik reagiert. Der Antrag auf einen Börsengang (IPO) von Leju Robotics wurde im Mai von der Börse in Shenzhen angenommen. Geplant ist die Aufnahme von 2,6 Milliarden Yuan (etwa 381 Millionen US-Dollar).

Die Erfolge in der Fertigung sind ebenfalls unübersehbar. Im letzten Jahr lieferte der lokale Pionier für kollaborative Roboter, DOBOT, mehr als 100.000 Einheiten aus und behauptete damit das achte Jahr in Folge seine weltweit führende Position bei den Exporten. EngineAI Robotics weihte im Mai seinen Standort in Honghualing im Robot Valley ein und stellte dort eine Montagelinie vor, die alle 15 Minuten einen humanoiden T800-Roboter produzieren kann.

Angetrieben von diesen Fortschritten erreichte der Robotiksektor in Shenzhen im Jahr 2025 historische Höchststände. Die Produktion humanoider Roboter stieg im Vergleich zum Vorjahr um 83,1 Prozent auf 343.400 Einheiten, während der Gesamtproduktionswert der Robotikindustrie 240 Milliarden Yuan überstieg. Dies entspricht einem Anstieg von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der rasante Aufstieg beruht auf Shenzhens strategischer Ausrichtung auf High-End-Innovationen wie verkörperte Intelligenz bei gleichzeitiger Nutzung der umfassenden Fertigungskapazitäten der Greater Bay Area Guangdong, Hongkong und Macao (GBA).

Wie Jensen Huang, CEO von NVIDIA, bemerkte, verfüge die GBA über einen einzigartigen globalen Vorteil, da sie die einzige Region sei, die gleichzeitig sowohl in der Mechatronik als auch in der Künstlichen Intelligenz (KI) herausragende Leistungen erbringen würde. Im Robot Valley führe diese Synergie zu einer unübertroffenen Effizienz der Lieferkette.

Xu Jincheng, CEO des auf taktile Sensorik spezialisierten Unternehmens Paxini Tech, hob hervor, dass die Entwicklungszyklen für Leiterplatten auf nur noch ein bis zwei Wochen verkürzt worden seien. Zhou Jian, Gründer des humanoiden Roboterherstellers UBTECH, betonte, dass Shenzhen über Chinas umfassendste Lieferkette für KI und Robotik verfüge und so ein geschlossenes Ökosystem schaffe, das die Produktiteration drastisch beschleunige.

Die rasche Kommerzialisierung wird zudem durch eine gut etablierte Achse aus Industrie, Hochschulen und Forschung vorangetrieben. "Hier kann die am Morgen veröffentlichte Forschungsarbeit eines Professors bereits am Nachmittag auf der Produktionslinie eines benachbarten Unternehmens validiert werden", sagte Fan Jianping, Präsident der Shenzhen University of Advanced Technology.

Diese nahtlose Integration ermöglicht einen unermüdlichen Rhythmus aus "Forschung und Entwicklung am Morgen, Tests am Nachmittag und Iteration am Abend" und stellt sicher, dass Shenzhen an der Spitze der globalen Robotik-Innovation bleibt.

Shenzhens Entwicklung ist bezeichnend für eine umfassendere nationale Strategie zur Förderung von Zukunftsbranchen. Nachdem die verkörperte KI in Chinas 15. Fünfjahresplan (2026-2030) als neuer Motor für das Wirtschaftswachstum ausgewiesen wurde, treibt das Land die Entwicklung in wichtigen Zukunftssektoren aktiv voran.

Gestützt durch fördernde politische Maßnahmen und eine stark steigende Marktnachfrage hat sich China zum weltweit größten Roboterhersteller entwickelt.

Laut einem Branchenforschungsbericht gab es in China im Jahr 2025 mehr als 140 Hersteller humanoider Roboter, deren Auslieferungen 14.400 Stück erreichten und 84,7 Prozent des Weltmarktes ausmachten.

Experten wiesen darauf hin, dass diese Dominanz durch ein umfassendes industrielles Ökosystem und eine Vielzahl von Anwendungsszenarien in der Praxis gestützt werde.

Shenzhens Pionierarbeit im Bereich der Robotik dient als anschauliches Beispiel für Chinas Modernisierung der Fertigung hin zu höherwertigen Segmenten.

Brancheninsider wiesen zudem darauf hin, dass es Chinas Innovationskraft sei, die den Aufstieg des Robot Valley der Stadt vorangetrieben habe.

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