Synopsys schließt Übernahme der PikeTec GmbH ab

Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) gab heute bekannt, dass es die Übernahme der PikeTec GmbH abgeschlossen hat. PikeTec ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für das Testen und Verifizieren von Automobil-Software für Steuerungssysteme.

Das Aufkommen von Software-definierten Fahrzeugen (Software-Defined Vehicles, SDVs) beschleunigt das schnelle Wachstum von Elektronikanteilen in Fahrzeugen, deren Arbeitsabläufe, Funktionen und Merkmale hauptsächlich oder vollständig durch Software geregelt werden. Die zunehmende Komplexität von SDV-Systemen, die aus Software, Sensoren, Rechnern und mechatronischen Funktionen bestehen, erhöht den erforderlichen Test- und Verifizierungsaufwand und entwickelt sich schnell zur größten Herausforderung für Automobilhersteller und ihre Zulieferer bei der Markteinführung eines SDVs.

„Mit der Entwicklung der Automobilindustrie hin zu Software-definierten Fahrzeugen steigt auch der Bedarf an effizienteren und effektiveren Software-Testmethoden", so Jens Lüdemann, Geschäftsführer von PikeTec. „Der Beitritt zu Synopsys spiegelt unser Engagement wider, Automobilerstausrüster (OEMs) die umfassendsten Virtualisierungs- und Testlösungen zur Verfügung zu stellen, die sie bei der Skalierung zur Lieferung qualitativ hochwertiger Software unterstützen."

Die Test-Automatisierungswerkzeuge von PikeTec ermöglichen intuitives und flexibles Testen in allen Phasen der Entwicklung sowie in Simulationsumgebungen, von Model-in-the-Loop (MiL) bis hin zu Vehicle-in-the-Loop (ViL). Da der Umfang und die Komplexität der Software zunehmen, wird das Testen von Automobil-Software mit Modellen, Software und Prozessoren in virtuellen Umgebungen in frühere Phasen der Produktentwicklung verlagert. Die Kombination von Synopsys' führenden Software-in-the-Loop- (SiL) und virtuellen Hardware-Lösungen mit den Test-Automatisierungswerkzeugen und -dienstleistungen von PikeTec bietet Automobilunternehmen eine überzeugende Lösung, um SDVs schneller, sicherer und zuverlässiger auf den Markt zu bringen.

„Viele Automobilerstausrüster (OEMs) haben die Software-Test- und -Verifizierungslösungen von PikeTec übernommen, um den schnell wachsenden Software-Inhalt und die steigende Komplexität auf dem Weg zu Software-definierten Fahrzeugen zu bewältigen", erklärte Ravi Subramanian, Generaldirektor von Synopsys' Systems Design Group. „Indem wir die Expertise von Synopsys und PikeTec kombinieren, können wir innovative Virtualisierungs- und Testlösungen auf den Markt bringen, die direkt auf die Herausforderungen unserer Kunden eingehen, die die Software-Entwicklung und -Verifikation durch frühzeitiges Testen (Shift-Left-Ansatz) effizienter gestalten wollen."

Die Bedingungen der Vereinbarung, die für die Geschäftszahlen von Synopsys nicht wesentlich sind, werden nicht bekanntgegeben.

Informationen zu Synopsys

Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) ist der „Silicon to Software"™-Partner für innovative Unternehmen, die elektronische Produkte und Software-Anwendungen entwickeln, auf die wir uns jeden Tag verlassen. Als S&P 500-Unternehmen ist Synopsys seit langem ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der elektronischen Design-Automatisierung (Electronic Design Automation, EDA) und Halbleiter-IP und bietet das branchenweit breiteste Portfolio an Werkzeugen und Dienstleistungen für das Testen von Anwendungssicherheit. Ganz gleich, ob Sie ein System-on-Chip- (SoC) Designer sind, der fortschrittliche Halbleiter entwickelt, oder ein Software-Entwickler, der sichereren, qualitativ hochwertigen Code schreibt – Synopsys hat die Lösungen, die Sie für die Entwicklung innovativer Produkte benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf www.synopsys.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Synopsys, die Vermögenswerte und Mitarbeiter von PikeTec erfolgreich zu verwalten bzw. zu integrieren, was den möglichen Verlust von Kunden, wichtigen Mitarbeitern, Partnern oder Lieferanten sowie die unsichere Kundennachfrage nach den Lösungen von PikeTec einschließen kann. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt Risikofaktoren des zuletzt eingereichten Quartalsberichts von Synopsys auf Formular 10-Q dargelegt. Synopsys übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

