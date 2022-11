Metro Deutschland GmbH

METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2022 geht an das "ahead burghotel mit dem place to V"

Düsseldorf (ots)

Gastrobetriebe für kreative Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Restaurant place to V aus Lenzen an der Elbe belegt Platz 1 beim diesjährigen METRO Preis für nachhaltige Gastronomie

Platz 2 geht an das Wilhelms im Wälderhaus in Hamburg, Platz 3 an den Renthof Kassel

METRO verleiht außerdem einen Sonderpreis für ein "Urbanes Gastro-Experiment" an Lobe Lokal Lobe Block aus Berlin

Platzierung der drei Finalisten wurde im öffentlichen Online-Voting entschieden

Die Preisverleihung findet Anfang 2023 statt

Das ahead burghotel mit dem Restaurant place to V gewinnt den METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2022. Das nachhaltige und rein pflanzlich ausgerichtete Restaurant ist Teil des Hotelkonzepts ahead burghotel von Jonas Mog und Kim Stellbrinck. Nach einer Vorauswahl durch eine Experten-Jury hatte es das vegane Restaurant zunächst unter die Top drei geschafft und rückte in einer öffentlichen Online-Abstimmung schließlich auf Platz 1. Die Preisverleihung für alle drei Finalisten wird Anfang 2023 in Düsseldorf stattfinden.

Erst im Juli 2021 eröffnet und nun direkt Gewinner des METRO Preises für nachhaltige Gastronomie: Das place to V im ahead burghotel in Lenzen an der Elbe hat es geschafft und mit seinem rein veganen und ökologisch ausgerichteten Restaurant nicht nur die Fachjury, sondern auch die breite Öffentlichkeit überzeugt. "Wir freuen uns sehr über den 1. Platz und möchten uns herzlich bei den vielen Menschen bedanken, die für uns online abgestimmt haben und natürlich dem ganzen Team um Küchenchef Jonathan Gebhardt für die außerordentliche Arbeit. Die Erstplatzierung für ein rein pflanzliches Konzept ist zukunftsweisend und wir hoffen damit viele weitere Gastronomen für klimafreundliche Speisen zu begeistern", so Jonas Mog und Kim Stellbrinck, Geschäftsführer des Restaurants und Hotels. Als Erstplatzierte erhalten die beiden Gründer nun eine Ladestation für ein Elektrofahrzeug (Wallbox) inklusive Installation sowie ein METRO Einkaufsguthaben in Höhe von 1.000 Euro.

"Man spürt, dass den Inhabern und Mitarbeitenden das Thema Nachhaltigkeit ernst ist und hier zukunftsgerichtet gedacht und agiert wird. Auch die Kommunikation nach außen ist transparent und ansprechend - so wird beispielsweise der C02-Wert jedes Gerichts auf der Speisekarte ausgewiesen", lautet auch die Einschätzung der Jurymitglieder zum Gewinnerkonzept. Eine fünf Hektar große Außenfläche mit Streuobstwiese und Kräutergarten ermögliche zudem frisch weiterverarbeitete Produkte auf die Teller zu bringen. "Alles in allem ein rundes Konzept mit spannendem Zukunftspotenzial", so die Jury.

Online-Abstimmung und Preisverleihung

Vom 30.9. - 14.10.2022 konnte die Öffentlichkeit alle drei Finalisten auf der METRO Website über Video- und Textporträts kennenlernen und sich zu den einzelnen Konzepten ein Bild machen. Über die Website konnte dann auch direkt für den Favoriten abgestimmt werden. Das Wilhelms im Wälderhaus aus Hamburg schaffte es dieses Jahr auf Platz 2 und erhält als Gewinn eine 360-Grad-Gastronomieberatung durch einen METRO Gastro-Consultant sowie ein METRO Einkaufsguthaben in Höhe von 1.000 Euro. Platz 3 belegt der Renthof in Kassel und erhält somit ein METRO Einkaufsguthaben in Höhe von 1.000 Euro. Die offizielle Preisverleihung zu den finalen Platzierungen wird Anfang 2023 in Düsseldorf stattfinden.

Sonderpreis für nachhaltiges "Urbanes Gastro-Experiment" geht nach Berlin

In diesem Jahr lobt METRO auch wieder einen Sonderpreis aus: Diesmal für ein urbanes Gastrokonzept aus Berlin, nämlich Lobe Lokal Lobe Block. Das Lokal ist ein Kleinod in der Großstadt und vereint in seinem Konzept die Felder Ökologie, Ökonomie und Soziales mit detailverliebter Konsequenz, so die Begründung der Jury.

Impulsgeber für die Branche

Der METRO Preis für nachhaltige Gastronomie möchte kreativen, grünen Gastro-Initiativen eine Bühne bieten, die zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine leere Worthülse ist. Die Auszeichnung soll die Gastrobranche anspornen und inspirieren mit nachhaltigen Projekten anzufangen, weiterzumachen und diese zu verbessern. Daher steht für die Preisvergabe auch nicht die Perfektion des Konzepts im Mittelpunkt, sondern die Leidenschaft, mit der es umgesetzt wird. Der Finalrunde vorausgegangen war die Auswahl der drei Kandidatinnen und Kandidaten durch eine neunköpfige Experten-Jury, dieses Jahr bestehend aus:

Ingrid Hartges (Hauptgeschäftsführerin Deutscher Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA), Prof. Dr. Nina Langen (Leiterin Fachgebiet Bildung für Nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft an der TU Berlin), Patrick Poppe (Bereichsleiter Target Group Management HoReCa bei METRO Deutschland), Matthias Tritsch (Vorstand bei greentable e.V.), Kerstin Vlasman (Geschäftsführerin "FLORIS Catering" und Finalistin beim METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2020), Dr. Florian Wecker (Co-Initiator der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.), Clément Tischer (Co-Founder der NX-FOOD GmbH) sowie Andrea Weber (Vice President Corporate Responsibility, METRO AG).

Weiterführende Informationen finden Sie unter: metro.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-gastronomie

Logo: Der METRO Preis für nachhaltige Gastronomie ist Auszeichnung und Ansporn für zukunftsfähige Gastro-Konzepte

Die Verwendung der Bilder ist frei bei Nennung der Bildquellen:

METRO Deutschland / Photo by Jan Voth:

Bild 1: Jonas Mog, "place to V", Gewinner des ersten Platzes beim METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2022

Bild 2: Thomas Wahnschaffe "Wilhelms im Wälderhaus", belegt Platz 2 beim METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2022.

Bild 3: Rainer Holzhauer, "Renthof Kassel", macht den 3. Platz beim METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2022.

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit über 17 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, seit 8 Jahren ist METRO im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 95.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 24,8 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de

Original-Content von: Metro Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell