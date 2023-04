ManpowerGroup Deutschland GmbH

Bénédicte Autem übernimmt die Geschäftsführung von Bankpower

Frankfurt am Main (ots)

Bankpower hat eine neue Führungsspitze. Bénédicte Autem wird zur Geschäftsführerin von Bankpower berufen. Sie tritt die Nachfolge von Mona Merklin an, die innerhalb der ManpowerGroup in eine internationale Rolle wechselt. Bankpower, ein Joint-Venture zwischen dem Personaldienstleister Manpower und der Deutschen Bank, bietet als innovativer und ganzheitlich agierender Personaldienstleister bedarfsgerechte und zukunftsweisende Personallösungen für den Banken-, Versicherungs- und Finanzsektor.

Der anhaltende Fachkräftemangel und ein hoher Wechselwille in der Wirtschaft sorgen für eine hohe Nachfrage an Personaldienstleistungen. "Als Spezialisierung ist Bankpower eine wichtige Säule im Portfolio der ManpowerGroup. Menschen und Unternehmen im Banken-, Finanz- und Versicherungssektor passend zu verbinden und beiden Seiten die Suche zu erleichtern, diese Idee hat sich durch den Zusammenschluss von Personalexpertise und Finanzwissen bei Bankpower zur Erfolgsstory entwickelt. Ich freue mich sehr darauf, diesen Erfolg weiterzuführen und meine langjährige Branchenerfahrung einzubringen", sagt Bénédicte Autem. Zusätzlich zu ihrer neuen Rolle als Geschäftsführerin der Bankpower GmbH Personaldienstleistungen führt Autem die Specialized Brands der Manpower und ist Mitglied des Country Leadership Teams der ManpowerGroup Deutschland. Bankpower und Manpower sind Tochterunternehmen der ManpowerGroup.

Die studierte Betriebswirtin und gebürtige Französin stieg 1998 als Niederlassungsleiterin bei Manpower ein, machte im Unternehmen 13 Jahre lang Karriere und bekleidete zuletzt die Position als Regional Director Key Account & Small Business. Nach weiteren beruflichen Stationen als Geschäftsführerin und Vorsitzende der Geschäftsführung bei Unternehmen aus der Personaldienstleistungsbranche holte die ManpowerGroup Autem zum 1. Januar 2023 als Director Manpower Brand Specialization ins Unternehmen zurück. "Mit Bénédicte Autem verstärkt eine ausgesprochen erfahrene Expertin die ManpowerGroup. Sie kennt nicht nur unser Unternehmen, sondern verfügt über tiefgreifende Branchenkenntnisse und starke Kundenbeziehungen. Wir freuen uns sehr, mit ihr unsere Marktposition im Banken-, Versicherungs- und Finanzsektor auszubauen und unsere Specialized Brands zu stärken", sagt Iwona Janas, Country Managerin der ManpowerGroup Deutschland.

Über Bankpower

Bankpower entstand 1998 aus einem Joint Venture zwischen dem Personaldienstleister Manpower, einem Tochterunternehmen der ManpowerGroup, und der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Das Konzept eines auf die Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche spezialisierten Personalservices ist bis heute erfolgreich. Bundesweit ist die Bankpower GmbH Personaldienstleistungen an zehn Standorten vertreten.

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 160 Standorten die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions, Stegmann sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit über 70 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

