Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt" von Jonas Jonasson - Das neueste Werk des Bestsellerautors

Bild-Infos

Download

Ein Audio

221114_BmE_DreiFastGenialeFreunde.mp3

MP3 - 2,3 MB - 02:27 Download Your browser does not support the audio element.

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Der schwedische Kult-Autor Jonas Jonasson hat es einfach drauf! Mit seinem ersten Roman "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" begeisterte er Leser und Leserinnen auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland verkaufte es sich 4,4 Millionen Mal. Auch alle seine weiteren Bücher wurden zu gefeierten Bestsellern und so verwundert es auch nicht, dass Jonasson mit seinen schrägen Feel-Good-Romanen ein ganz eigenes Genre erfunden hat. Da gibt es jetzt endlich Nachschub! "Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt" ist unser Hörbuch-Tipp der Woche und Jessica Martin hat schon mal reingehört.

Sprecherin: Eigentlich wollte sich die Weltuntergangsprophetin Petra nur mal eben das Leben nehmen, als der trottelige Johan mit seinem Wohnmobil in ihren kleinen Wohnwagen kracht.

O-Ton 1 (Drei fast geniale Freunde..., 32 Sek.): Die Prophetin verlor das Gleichgewicht, fiel vom Selbstmordhocker und landete weich auf ihrem Sofa. Die Fahrt ging noch ein wenig weiter, bis ein Baum ihr ein Ende machte. Sie kam auf die Füße und torkelte durch die Wohnwagentür, die schief in den Angeln hing, ins Freie, das Seil noch um den Hals. Da, wo eben noch der Wohnwagen gestanden hatte, stand jetzt ein Mann in ihrem Alter, hinter ihm ein Wohnmobil. "Was ist denn hier los?", sagte sie. "Kann man sich nicht mal in Ruhe aufhängen?"

Sprecherin: Die zwei kommen ins Gespräch. Dabei stellt sich heraus, dass die beiden es als Außenseiter schwer hatten und der eine oder andere Tyrann noch eine kleine Abreibung verdient, bevor die Welt untergeht. Dabei ziehen sie allerdings die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich...

O-Ton 2 (Drei fast geniale Freunde..., 30 Sek.): "Der eigentliche Verbrechensverdacht fing mit Falschparken an, ging weiter mit Gewalt gegen einen Polizeibeamten (leichte Gewalt, aber immerhin), und soeben war noch Autodiebstahl hinzugekommen. Ungesichert war, ob die Verdächtigen zu allem anderen auch noch Ihrer Majestät eine Ohrfeige angedroht hatten. Wie sich herausgestellt hatte, gehörte das Wohnmobil einem schwedischen Diplomaten an der Botschaft in Rom. Der nicht verdächtigt wurde, sich in Schweden und Italien gleichzeitig aufzuhalten."

Sprecherin: Bei der chaotischen Flucht vor der Polizei landen sie mitten in der Pampa plötzlich an einem Haus, das einer älteren Dame namens Agnes gehört.

O-Ton 3 (Drei fast geniale Freunde..., 39 Sek.): "Was führt Sie zu mir, wenn ich fragen darf? Oder ... ach, egal. Wie wärs mit einer Tasse Kaffee?" "Prima", sagte Petra. "Eine Frage noch ... die Garage, gehört die womöglich Ihnen? Und meinen Sie, unser Wohnmobil würde da reinpassen?" Agnes sagte, das sei keine Garage, sondern ein Bootshaus. Das sie allerdings zur Garage umgebaut habe, da sie von Booten die Nase voll habe. Das Wohnmobil passe wohl rein, vorausgesetzt, Agnes fahre zuvor den Laster raus, der noch drinstehe. "Das mach ich doch gerne." Fünf Minuten später hatten Laster und Wohnmobil die Plätze getauscht, ohne dass Agnes auch nur eine einzige Frage nach dem Grund der Aktion gestellt hatte.

Sprecherin: Die Drei verstehen sich auf Anhieb, streichen in einer Nacht- und Nebelaktion das Wohnmobil bunt an, wechseln die Kennzeichen aus und machen sich gemeinsam auf, um die Welt ein bisschen gerechter zu machen...

Abmoderationsvorschlag: Ein echter Jonasson mit einem Feuerwerk an genialen Pointen, rasantem Erzähltempo und einzigartigen Wendungen. Das Hörbuch "Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt" von Bestsellerautor Jonas Jonasson gibt es in der ungekürzten Version bei Audible. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell