MARTINI

Jonathan Bailey präsentiert sich als neuer MARTINI Man

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Hamburg (ots)

Jonathan Bailey geht eine Zusammenarbeit mit der italienischen Aperitivo-Marke MARTINI® ein und läutet damit eine neue Ära des ikonischen MARTINI Man ein. Im Rahmen einer neuen, mehrjährigen Partnerschaft mit MARTINI bringt Bailey als MARTINI Man frische Impulse in die Marke ein und knüpft an eine Tradition großer Hollywood-Namen an, die den unverwechselbaren Stil, Charme und die kulturelle Ausstrahlung der Marke mitgeprägt haben.

Die Kampagne startet mit einem verspielten neuen Kurzfilm sowie einer Porträtserie und begleitet Bailey an die sonnenverwöhnte Küste vor den Toren Venedigs. Dort stellt er sich einer Reihe stilvoller Rituale, um die Kunst der sprezzatura zu entfesseln: Die mühelose Selbstsicherheit und Haltung, die MARTINI und die italienische Kultur auszeichnen.

Der Film beginnt damit, dass Bailey in einem originalen MARTINI-Rennwagen aus den 1970er-Jahren vorfährt - eine Hommage an das legendäre Rennsport-Erbe der Marke. Eine geheimnisvolle Gastgeberin begrüßt ihn, und stellt ihm offiziell seine neueste Rolle vor: The MARTINI Man.

Im weiteren Verlauf begleitet die Kampagne Bailey durch eine Reihe spielerischer Momente, die den modernen italienischen Stil zum Leben erwecken. Die Szenen reichen vom kunstvollen Auftritt beim Aperitivo über einen zeitlosen Look - inspiriert von ikonischen Artworks von MARTINI - bis hin zum magnetischen Charme seines Blicks in die Kamera. Mit seinem unverwechselbaren Witz und Charisma verleiht Bailey jeder Szene seine ganz eigene Note. Der Höhepunkt der Geschichte zelebriert den Aperitivo-Stil in seiner reinsten Form: mit einem MARTINI Bianco Spritz.

Die Kampagne erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Menschen nach spielerischeren und ausdrucksstärkeren Wegen suchen, miteinander in Verbindung zu treten. Neue Untersuchungen von MARTINI zeigen, dass zwar 57 Prozent der Europäer angeben, ihre Komfortzone nur selten zu verlassen, 66 Prozent jedoch die Idee eines "italienischen Mindsets" attraktiv finden. Dies deutet auf ein wachsendes Bedürfnis nach spontanerem, stilvollerem und bewussterem Genießen des Alltags hin.

Für MARTINI ist dieses Lebensgefühl keine Frage des Ortes. Es geht darum, wie man Gäste empfängt, wie man ankommt, wie man sich kleidet, wie man auf andere zugeht und wie man den Alltag ein kleines Stück besonderer macht.

Jonathan Bailey kommentiert: "Es ist mir eine Ehre, in die ikonische Rolle des MARTINI Man zu schlüpfen. Für mich ist das unglaublich aufregend, weil es darum geht, die eigene Komfortzone zu verlassen, Vertrauen in sich selbst zu finden und das Leben voller Freude zu genießen. Es geht darum, diesen mitreißenden Funken italienischen Stils in den Alltag zu bringen. Ich freue mich sehr, Teil einer Kampagne und eines Vermächtnisses zu sein, die die Menschen dazu einladen, all das für sich zu entdecken."

Im Mittelpunkt der Kampagne steht das Portfolio der MARTINI Spritz-Varianten, entwickelt für eine neue Generation von Aperitivo-Momenten und angeführt vom MARTINI Bianco Spritz, einem leichten, erfrischenden Drink, der dem Moment mühelose italienische Eleganz verleiht. Da bereits 64 Prozent der Europäer in den wärmeren Monaten Aperitivo-Momente genießen, greift das Portfolio der MARTINI Spritz-Varianten ein wachsendes saisonales Phänomen auf und bietet einfache, stilvolle Drinks für entspannte Abende, goldene Abendstunden und gesellige Momente mit Freunden.

Wie Bailey im Film zeigt, braucht es für einen unvergesslichen Aperitivo-Moment weder aufwendige Rituale noch besondere Expertise. Zubereitet aus drei Teilen MARTINI Prosecco, zwei Teilen MARTINI Bianco und einem Teil Soda, vorsichtig auf Eis verrührt und mit Zitrone, Minze sowie einer Erdbeere garniert, wird der MARTINI Bianco Spritz zu einer unkomplizierten Art, italienischen Stil zu servieren.

Emma Fox, Global Vice President von MARTINI: "Jonathan Bailey bringt genau die richtige Energie für den MARTINI Man mit: stilvoll, selbstbewusst, verspielt und mühelos anziehend. Er versteht es auf natürliche Weise, jeden Moment zugleich inspirierend und zugänglich wirken zu lassen, was ihn zum perfekten Partner für MARTINI macht.

"Diese Kampagne zeigt, dass italienischer Stil nicht an einen bestimmten Ort oder an Reisen gebunden ist. Er ist eine Lebenseinstellung, eine Art zu leben. Mit dem Portfolio der MARTINI Spritz-Varianten, angeführt vom MARTINI Bianco Spritz, ist es ganz einfach, diesen Lifestyle zu zelebrieren: Man schenkt sich einen Drink ein, kommt mit Freunden zusammen und bringt ein Stück mehr Stil in den Moment."

Die globale Kampagne startet im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen, digitalen Kanälen, Social Media sowie im Event-Bereich und entfaltet sich über eine Reihe von packenden Storytelling-Momenten, die dem Publikum weltweit den Geist von MARTINI und das moderne italienische Lebensgefühl näherbringen. Pünktlich zum Start erobert die Kampagne im Sommer auch Mailand - die Metropole, die für Stil und Aperitivo-Kultur schlechthin steht. Flankiert wird dies von weiteren TERRAZZA MARTINI Pop-ups in Trendstädten wie Mailand, Madrid, Berlin, Biarritz, Montpellier und New York. Durch diese Events wird die Kampagne auch abseits der Bildschirme im realen Leben erlebbar und verbindet MARTINI direkt mit den Menschen, Orten und Ritualen, die die heutige Aperitivo-Kultur prägen.

Die TERRAZZA MARTINI on Tour findet ihr auf folgenden Veranstaltungen:

Hamburg, 45 Hertz Festival, 26.-28. Juni

München, Zamanand Festival, 20.-21. Juni

München, Gärtnerplatz Open Air, 11.-12. Juli

Neben den TERRAZZA MARTINI on Tour Stopps, findet ihr bei folgenden Gastronomiepartnern die TERRAZZA MARTINI:

Berlin: Bellboy, Coccodrillo

Frankfurt: Oosten

Hamburg: Eppendorfer Insel

München: Bravo Grande, SUPER!

So gelingt der MARTINI Bianco Spritz:

Gebe 3 Teile MARTINI Prosecco, 2 Teile MARTINI Bianco und 1 Teil Soda in ein Spritzglas mit Eis. Vorsichtig umrühren. Mit einer Zitronenscheibe, einem Minzzweig und Erdbeerscheiben garnieren.

Das Ergebnis? Ein wunderschön ausbalancierter Spritz mit zarten Vanille- und Zitrusnoten, der zum absoluten Must-Try-Drink des Sommers avancieren wird.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier. Wer miterleben möchte, wie Jonathan Bailey die Kunst des italienischen Lebensgefühls zum Leben erweckt, findet das Kampagnenvideo hier.

Weitere Informationen Sie unter www.martini.com/de oder unter @martini auf allen Social Media-Plattformen.

Über MARTINI®

Als eine der bekanntesten Marken der Welt ist MARTINI führend in der italienischen Weinherstellung und als Produzent von aromatisierten Weinen und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI Wermutprodukte ist das Ergebnis einer geheimen Mischung aus mehr als 40 Botanicals, die von den besten Orten der Welt bezogen werden. Das MARTINI Portfolio umfasst: MARTINI FIERO, MARTINI VIBRANTE, MARTINI FLOREALE, MARTINI RISERVA SPECIALE RUBINO, MARTINI BIANCO, MARTINI ROSATO, MARTINI ROSSO, MARTINI EXTRA DRY, MARTINI ASTI, MARTINI PROSECCO UND neu im Sortiment MARTINI BELLINI UND MARTINI MIMOSA. CASA MARTINI, die Heimat der Marke MARTINI, befindet sich in Pessione di Chieri, in Turin, in den historischen Räumlichkeiten von MARTINI & Rossi und ist jetzt für private Veranstaltungen, Konferenzen und öffentliche Anlässe geöffnet.

Die 1863 in Turin, Italien, gegründete Marke MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda, und ist auch heute noch der Marktführer in dieser Kategorie. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

MARTINI® VERANTWORTUNGSVOLL AB 18 JAHREN GENIESSEN.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, GREY GOOSE® Wodka, PATRÓN® Tequila, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 % blauer Agaven-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und ERISTOFF® Wodka.

Das vor fast 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern.

Bacardi Limited gehört zur Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Instagram, LinkedIn oder Twitter.

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