MARTINI

"Aperitivo in the Sky" - MARTINI verlost Heißluftballonfahrten

Hamburg (ots)

MARTINI feiert mit seinen alkoholfreien Varianten MARTINI Vibrante & MARTINI Floreale DEN Aperitivo-Moment des Spätsommers

Mit MARTINI geht es diesen Spätsommer hoch hinaus: Die Aperitivo-Marke feiert ihre alkoholfreien Varianten MARTINI Vibrante und MARTINI Floreale mit einer Heißluftballonfahrt der Superlative und macht es Endkonsument:innen möglich, ihren Aperitif hoch in den Lüften zu genießen.

Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf – Die Gewinner:innen erwartet ganz dem Motto "Time best Shared", ein unvergesslichen Aperitivo-Moment mit vier von der/dem Gewinner:in ausgewählten Lieblingsmenschen hoch in den Wolken – inklusive Anreise zum Flugplatz im MARTINI® Porsche, alkoholfrei MARTINI-Cocktails und italienische Häppchen.

Das Aperitivo in the Sky Gewinnspiel inklusive Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Das Gewinnspiel startet online ab dem 22. August. Einsendeschluss für die Ballonfahrt in Berlin ist der 13. September, in Hamburg der 20. September, in München der 27. September und in Düsseldorf der 04. Oktober.

Für die glücklichen Gewinner:innen des "Aperitivo in the Sky" Gewinnspiels findet der Flug in der jeweiligen Region in der folgenden Woche statt:

Ab dem 19. September in Berlin

Ab dem 26. September in Hamburg

Ab dem 03. Oktober in München

Ab dem 10. Oktober in Düsseldorf

Da die Ballonfahrt wetterabhängig ist, werden die Gewinner:innen 48 Stunden vor vorher über den genauen Termin informiert.

Dieser Spätsommer wird köstlich: Mit den beiden alkoholfreien Aperitivo-Varianten MARTINI Vibrante und MARTINI Floreale kann man die letzten Sonnenstrahlen mit den Herzensmenschen am besten genießen. Hier ist für jeden etwas dabei: Der MARTINI Alkoholfrei Vibrante überzeugt mit fruchtig-erfrischender Note der italienischen Bergamotte. Dabei passt der leckere Aperitivo ideal zu italienischem Antipasti-Gemüse, grünen und schwarzen Oliven sowie Käse. Der goldgelbe MARTINI Alkoholfrei Floreale versüßt uns die Stunden durch seine fein-blumige Note und schmeckt großartig zu knuprigem Ciabatta, knackigen Oliven und herzhaftem Olivenöl. Saluté!

Der "Aperitivo in the Sky" Signature Drink: MARTINI® Alkoholfrei Vibrante & Tonic

Zutaten:

75 ml MARTINI® alkoholfrei Vibrante

75 ml Schweppes Indian Tonic Water

Eiswürfel

Orangenscheibe (Deko)

Zubereitung:

Ein Ballon-Glas mit Eis füllen Zu gleichen Teilen mit MARTINI® Alkoholfrei Vibrante und Schweppes Indian Tonic Water dazugießen Vorsichtig umrühren Mit einer Orangenscheibe garnieren

Über MARTINI®

Als eine der bekanntesten Marken der Welt ist MARTINI führend in der italienischen Weinherstellung und als Produzent von aromatisierten Weinen und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI Wermutprodukte ist das Ergebnis einer geheimen Mischung aus mehr als 40 Botanicals, die von den besten Orten der Welt bezogen werden. Das MARTINI Portfolio umfasst: MARTINI FIERO, MARTINI RISERVA SPECIALE RUBINO, MARTINI RISERVA SPECIALE AMBRATO, MARTINI RISERVA SPECIALE BITTER, MARTINI BIANCO, MARTINI ROSATO, MARTINI ROSSO, MARTINI EXTRA DRY, MARTINI ASTI, MARTINI PROSECCO UND MARTINI ROSÉ EXTRA DRY. CASA MARTINI, die Heimat der Marke MARTINI, befindet sich in Pessione di Chieri, in Turin, in den historischen Räumlichkeiten von MARTINI & Rossi und ist jetzt für private Veranstaltungen, Konferenzen und öffentliche Anlässe geöffnet.

Die 1863 in Turin, Italien, gegründete Marke MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda, und ist auch heute noch der Marktführer in dieser Kategorie. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.MARTINI® VERANTWORTUNGSVOLL GENIESSEN

