DEICHMANN SE

Mit Hoffnung ins neue Jahr: DEICHMANN erfüllt Kindern ihre Herzenswünsche und lässt Träume wahr werden!

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Geschenke, die von Herzen kommen: Anlässlich seines 111-jährigen Jubiläums erfüllt DEICHMANN stolze 1.111 Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen, die in schwierigen Lebenssituationen auf Unterstützung angewiesen sind. Mit dieser besonderen Initiative stellt DEICHMANN den Gedanken von Nächstenliebe und Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Ob Spielsachen oder Erlebnisse wie zum Beispiel der Besuch eines Freizeitparks, Zoos oder Musicals - DEICHMANN setzt mit dieser Aktion ein Zeichen für Zusammenhalt und schenkt den Kindern zu Beginn des neuen Jahres Mut und Hoffnung.

Für viele Menschen ist der Jahreswechsel eine Zeit, um hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft zu blicken. Doch nicht alle können diese Zeit mit Optimismus verbinden - vor allem jene Kinder, denen in schwierigen Lebenssituationen oft die Perspektiven fehlen: In Deutschland leben mehr als 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut. Mit der Kampagne "Herzenswünsche" möchte DEICHMANN im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements genau diesen Kindern eine Freude machen. Anlässlich des 111. Jubiläums 2024 werden noch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern, darunter der Europa Park, Playmobil und das Jump House, insgesamt 1.111 Wünsche erfüllt, um einen positiven Start ins neue Jahr zu ermöglichen.

Ein Highlight sind Gutscheine für zwei Übernachtungen inklusive dreitägigem Eintritt ins Tropical Islands Resort für eine vierköpfige Familie. Die Familien, die sich über dieses besondere Abenteuer freuen, sind dankbar und überwältigt: "Ich bin gerührt und kann es gar nicht so richtig glauben. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit", bedankt sich eine Mutter. Dank der Kooperationspartner sind die Wünsche sehr vielfältig. Viele Eltern sind gerührt, ihren Kindern etwas Besonderes schenken zu können. "Das sind großartige Neuigkeiten und ihr macht meine Tochter damit sehr glücklich. Vielen lieben Dank für diese großartige Aktion", schreibt eine andere Mutter - sie kann ihrer Familie einen Tagesaufenthalt im Serengeti Park Hodenhagen ermöglichen.

Die Reaktionen zeigen: Die Aktion ist ein voller Erfolg und bringt Freude zu den richtigen Personen - so auch bei der ARCHE Jenfeld in Hamburg. Die ARCHE setzt sich seit über 25 Jahren deutschlandweit auf vielfältige Weise gegen Kinderarmut ein - ganz im Sinne des sozialen Engagements des Essener Familienunternehmens DEICHMANN. In der ARCHE Jenfeld werden rund 1.500 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 25 Jahren betreut, wobei der Betrieb vollständig durch Spenden und das Engagement der rund 70 Mitarbeitenden ermöglicht wird. So hilft auch die Spende von DEICHMANN. "Die Schuhgutscheine kommen direkt den Kindern zugute, wir sind wirklich dankbar", erzählt Shabnam Jalali, die stellvertretende Einrichtungsleiterin der ARCHE Jenfeld. "Gerade an gutem Schuhwerk mangelt es hier leider oft."

"Wir freuen uns sehr, den 111. Jahrestag unseres Unternehmens mit einem Projekt zu feiern, das so vielen Kindern und Jugendlichen, denen es im Leben nicht so gut geht, Freude bereitet", sagt Christian Hinkel, Head of Corporate Communications der DEICHMANN SE. "Wir sind ein Familienunternehmen. Darum möchten wir vor allem auch die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft fördern. Hierzu haben wir 'DEICHMANN bewegt!' ins Leben gerufen, unsere bundesweite Initiative gegen Kinderarmut. Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern konnten wir dazu beitragen, dass bei unserer 'Herzenswünsche-Aktion' viele Kinderträume wahr werden. Dabei ging es nicht nur um materielle Geschenke, sondern auch darum, den Kindern Momente der Hoffnung und Freude zu schenken."

DEICHMANN verfolgt das Ziel, nicht nur gute und bezahlbare Schuhe für alle zugänglich zu machen, sondern auch aktiv das Leben von Menschen nachhaltig zu verbessern. Dabei liegt der Fokus besonders auf dem Wohl von Kindern: Ihnen Freude zu schenken und ihre Zukunftsperspektiven zu verbessern, steht im Mittelpunkt. Dieser Gedanke bildet das Fundament der Initiative "DEICHMANN bewegt", zu der unter anderem die Aktion "Herzenswünsche" gehört.

Original-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell