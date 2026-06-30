Tourism New Zealand

Definitiv eine Reise wert

Neuseeland sichert sich 110 Einträge im ersten MICHELIN Guide des Landes und 15 ausgezeichnete Sternerestaurants

Bild-Infos

Download

Auckland, Neuseeland (ots)

Der MICHELIN Guide ist erstmals in Aotearoa Neuseeland vertreten und feiert damit zugleich seine Premiere in Ozeanien. Die Auswahl umfasst Restaurants in Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown.

Zum Debüt des MICHELIN Guide Neuseeland wurden insgesamt 110 Restaurants ausgezeichnet: ein Restaurant erhält zwei MICHELIN-Sterne, 14 Restaurants einen MICHELIN-Stern, 35 Restaurants einen Bib Gourmand und 60 Restaurants wurden als MICHELIN Selected ausgezeichnet.

Aotearoa Neuseeland ist ab sofort Teil des MICHELIN Guide und markiert damit zugleich dessen erste Expansion nach Ozeanien. Der MICHELIN Guide Neuseeland 2026 zeichnet insgesamt 110 Restaurants in Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown aus und würdigt ihre herausragende Qualität, Kreativität sowie ihre enge Verbundenheit mit der jeweiligen Region.

Nach monatelangen anonymen Restauranttests haben die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide das Restaurant Essence in Queenstown mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Weitere 14 Restaurants in den vier Regionen erhielten einen MICHELIN-Stern. 35 Restaurants wurden mit einem Bib Gourmand für ihr besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewürdigt, während 60 weitere Restaurants in die offizielle Auswahl des MICHELIN Guide aufgenommen wurden.

Als einziges Restaurant wurde Essence in Queenstown unter der Leitung von Executive Chef Paul Froggatt mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Hoch über dem Lake Whakatipu gelegen, bietet das Restaurant einen beeindruckenden Ausblick, während das bewusst schlicht gestaltete Ambiente den Fokus ganz auf die Küche lenkt. Zwei Degustationsmenüs präsentieren erstklassige saisonale Zutaten aus Neuseeland, die mit handwerklicher Präzision, Kreativität und einem modernen Ansatz verarbeitet werden.

Executive Chef Paul Froggatt von Essence in Queenstown sagt: "Dass Essence nicht nur einen, sondern gleich zwei MICHELIN-Sterne erhält, ist ein wahr gewordener Traum. Diese Auszeichnung gehört jedem Einzelnen, der Teil unseres Weges war - unserem talentierten Küchen- und Serviceteam ebenso wie unseren Lieferanten und Erzeugern. Neuseelands kulinarische Geschichte zählt aus unserer Sicht zu den spannendsten der Welt, und wir sind unglaublich stolz, ein Teil davon zu sein."

14 Restaurants wurden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet - darunter fünf in Auckland, drei in Wellington, zwei in Christchurch und vier in Queenstown.

Auckland: Ahi., Mudbrick, Paris Butter, Tala, The Estate

Wellington: Jano Bistro, Logan Brown, Ortega

Christchurch: Inati, Tussock Hill

Queenstown: Amisfield, Kika, Rata, Sherwood

35 Restaurants wurden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, der für eine hochwertige Küche mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Darunter befinden sich 13 Restaurants in Auckland, vier in Wellington, zehn in Christchurch und acht in Queenstown.

60 weitere Restaurants wurden in die Auswahl MICHELIN Selected aufgenommen, die kulinarische Exzellenz würdigt. Dazu zählen 28 Restaurants in Auckland, 15 in Wellington, vier in Christchurch und 13 in Queenstown.

(Eine vollständige Übersicht aller ausgezeichneten Restaurants finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung.)

Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN Guide, erklärt: "Es kommt selten vor, dass bei der Premiere des MICHELIN Guide in einem Land gleich so viele Sterne vergeben werden - die Leistung Neuseelands hat uns wirklich beeindruckt. Das Land bietet weit mehr als eine außergewöhnliche Auswahl an Restaurants: Für unsere Inspektorinnen und Inspektoren offenbarte sich eine moderne kulinarische Landschaft, geprägt von einzigartigen Terroirs und einer Esskultur, die in harmonischem Einklang mit der Natur steht."

"Jede der vier Regionen präsentiert einen ganz eigenen Aspekt der neuseeländischen Esskultur. Eines jedoch verbindet sie alle: die außergewöhnliche Reinheit ihrer Küche. Sie zeigt sich in hochwertigen saisonalen Zutaten aus der Region, in frischen Produkten aus der Natur und in einer kulinarischen Philosophie, die den ursprünglichen Charakter dieser Zutaten bewahrt und die Besonderheiten jeder Region zur Geltung bringt. Ebenso spürbar ist sie in der herzlichen, bodenständigen Gastfreundschaft, die Besucherinnen und Besucher überall erleben - von den pulsierenden Städten bis hin zu kleinen, abgelegenen Orten."

Executive Chef Nick Honeyman vom Paris Butter in Auckland, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, ergänzt: "Neuseeland verfügt seit Jahren über eine lebendige und vielfältige Gastronomieszene. Dass bei der ersten Verleihung des MICHELIN Guide so viele unserer Kolleginnen und Kollegen ausgezeichnet wurden, zeigt, wie außergewöhnlich unsere kulinarische Landschaft ist. Ganz gleich, wohin man im Land reist oder was man genießt - die Frische unserer Produkte und das hohe kulinarische Niveau sind überall spürbar. Ich war schon immer überzeugt, dass wir zur Weltspitze gehören. Der MICHELIN Guide hat das nun bestätigt."

Mit seiner Premiere in Neuseeland rückt der MICHELIN Guide die Besonderheiten der neuseeländischen Küche in den Fokus - von der herausragenden Qualität regionaler Zutaten bis hin zur engen Verbindung zwischen Natur, Menschen und Kultur.

Tiakitanga - ein Māori-Begriff für Fürsorge, Bewahrung und den Schutz der Natur - ist in Neuseeland weit mehr als ein Leitgedanke: Es ist ein grundlegendes Prinzip. Der tiefe Respekt vor der Natur und die enge Verbundenheit mit ihr prägen den Anbau, die Ernte und den Umgang mit Lebensmitteln im ganzen Land. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Restaurant Ahi in Auckland. Sein Name bedeutet auf Māori "Feuer" und steht für eine Küche, die kulturelles Erbe, saisonale Menüs und die lückenlose Rückverfolgbarkeit ihrer Zutaten in den Mittelpunkt stellt.

Ebenso prägend ist Manaakitanga- der Māori-Begriff für Gastfreundschaft, Großzügigkeit und Fürsorge. Die herzliche und persönliche Art, Gäste willkommen zu heißen, macht aus einem Restaurantbesuch weit mehr als nur eine Mahlzeit. Rituale, Geschichten und echte Begegnungen verleihen jedem kulinarischen Erlebnis eine besondere Tiefe. So schmecken Besucher Neuseeland nicht nur - sie erleben es mit allen Sinnen. Das samoanisch-neuseeländische Restaurant Tala in Auckland bietet seinen Gästen eine ebenso persönliche wie eindrucksvolle kulinarische Reise, die eine Hommage an die Kultur des Pazifiks ist. Für herausragende Gastfreundschaft wurde zudem Stina Persen vom Restaurant Graze in Wellington mit dem MICHELIN Guide Service Award ausgezeichnet.

Neuseeland ist weltweit bekannt für seine saftigen Weidelandschaften, fruchtbaren Böden, unberührten Küsten und klaren Gewässer. Diese natürlichen Voraussetzungen sorgen für hochwertige, unverfälschte Zutaten voller Geschmack - genau so, wie die Natur sie hervorbringt. Dieser Ansatz spiegelt sich auch im Ortega in Wellington wider, wo der Fokus auf Meeresfrüchten liegt und internationale Einflüsse die natürlichen Aromen frischer Zutaten unterstreichen. Ebenso setzt das Sherwood in Queenstown auf Regionalität und Nachhaltigkeit: Viele Zutaten stammen aus dem hauseigenen Garten oder werden in der Umgebung gesammelt.

Doch nicht nur die Küche macht Neuseeland besonders - auch die Erlebnisse rund ums Essen sind einzigartig. Ob Fine Dining inmitten renommierter Weinregionen, gemeinsame Foraging-Touren durch uralte Wälder, geothermisch zubereitete Speisen oder außergewöhnliche Menüs vor spektakulären Bergkulissen: Die Vielfalt und Schönheit der Landschaft prägen jede kulinarische Erfahrung. Diese enge Verbundenheit mit der Region spiegelt sich auch in den ausgezeichneten Restaurants wider: Das Tussock Hill verbindet seine Küche auf besondere Weise mit dem Weinberg, in dem es liegt, während das Mudbrick auf Waiheke Island bei Auckland neben seiner Küche mit einem beeindruckenden Panoramablick über den Hauraki Gulf begeistert.

René de Monchy, Chief Executive von Tourism New Zealand, sagt: "Diese Auszeichnungen würdigen die Menschen, die Natur und die Kultur, die das kulinarische Erlebnis in Neuseeland so einzigartig machen. Von nachhaltigen Produktionsmethoden über frische Zutaten mit außergewöhnlichem Geschmack bis hin zur tief verwurzelten Māori-Kultur und der gelebten Manaakitanga - unsere Gastronomie und Gastfreundschaft bieten Besucherinnen und Besuchern in jeder Region etwas Besonderes. Wir laden die Welt herzlich ein, bei uns zu Tisch zu kommen."

Auch wenn die erste Ausgabe des MICHELIN Guide zunächst vier Regionen umfasst, können Reisende in ganz Aotearoa außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse entdecken - von Hawke's Bay mit seiner renommierten Wein- und Feinschmeckerszene bis nach Marlborough, das für erstklassige Meeresfrüchte bekannt ist.

Chef Ben Bayly vom Ahi in Auckland, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, fasst zusammen: "Man sagt, der MICHELIN Guide sei jede Reise wert - und unser ganzes Land freut sich darauf, Gäste aus aller Welt willkommen zu heißen. Also: Wir sehen uns beim Abendessen."

+++

Hinweise für die Redaktion

Drei MICHELIN Guide Special Awards

Ergänzend zur Restaurantauswahl vergibt der MICHELIN Guide drei Special Awards, mit denen außergewöhnliches Talent, Leidenschaft und handwerkliches Können hinter einem herausragenden Restauranterlebnis gewürdigt werden:

MICHELIN Guide Young Chef Award: Der Preis zeichnet aufstrebende Küchentalente aus, die mit außergewöhnlichem Können, Kreativität und Führungsstärke überzeugen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Chef Robert Fairs vom Londo , einem mit dem Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurant in Christchurch. Seine Küche vereint britische Wurzeln, internationale Erfahrungen und eine starke regionale Prägung mit technischer Präzision und einer unverwechselbaren persönlichen Handschrift.

Der Preis zeichnet aufstrebende Küchentalente aus, die mit außergewöhnlichem Können, Kreativität und Führungsstärke überzeugen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an vom , einem mit dem ausgezeichneten Restaurant in Christchurch. Seine Küche vereint britische Wurzeln, internationale Erfahrungen und eine starke regionale Prägung mit technischer Präzision und einer unverwechselbaren persönlichen Handschrift. MICHELIN Guide Service Award: Mit dieser Auszeichnung würdigt der MICHELIN Guide exzellente Gastfreundschaft, besondere Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, unvergessliche Gästeerlebnisse zu schaffen. Der Preis geht an Stina Persen vom Graze , einem MICHELIN Selected Restaurant in Wellington. Die gebürtige Wellingtonerin bringt Herzlichkeit, Gelassenheit und echte Fürsorge in den Service. In einer Hauptstadt, die von Gemeinschaft und Zusammenhalt geprägt ist, sorgt ihre typisch neuseeländische Gastfreundschaft - unkompliziert, herzlich und großzügig - dafür, dass sich jeder Gast besonders willkommen fühlt.

Mit dieser Auszeichnung würdigt der MICHELIN Guide exzellente Gastfreundschaft, besondere Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, unvergessliche Gästeerlebnisse zu schaffen. Der Preis geht an vom , einem Restaurant in Wellington. Die gebürtige Wellingtonerin bringt Herzlichkeit, Gelassenheit und echte Fürsorge in den Service. In einer Hauptstadt, die von Gemeinschaft und Zusammenhalt geprägt ist, sorgt ihre typisch neuseeländische Gastfreundschaft - unkompliziert, herzlich und großzügig - dafür, dass sich jeder Gast besonders willkommen fühlt. MICHELIN Guide Sommelier Award: Mit dem Sommelier Award werden Fachwissen, Leidenschaft und herausragendes Können im Bereich Wein ausgezeichnet. Die Ehrung erhält in diesem Jahr Matthew Aitchison, General Manager und Sommelier des The French Café, einem MICHELIN Selected Restaurant in Auckland. Er hat eine der beeindruckendsten Weinkarten der Stadt aufgebaut - breit gefächert, sorgfältig kuratiert und insbesondere mit einer außergewöhnlichen Auswahl an offenen Weinen.

MICHELIN Mindful Voices

Mindful Voices feiert in Neuseeland Premiere: Die Plattform bringt erstmals inspirierende Persönlichkeiten aus der Gastronomie zusammen und bietet Köchinnen und Köchen, Hoteliers sowie Winzerinnen und Winzern einen redaktionellen Raum, um ihre Geschichten und zukunftsweisenden Ansätze miteinander und mit einem internationalen Publikum zu teilen.

Als Mindful Voice der MICHELIN Guide Restaurant Ceremony New Zealand 2026 wurde Benjamin Bayly vom mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Ahi. in Auckland auf die Bühne eingeladen. Mit Ahi. verfolgt Bayly eine Philosophie, die die enge Verbindung zwischen Küche, Natur und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Das Restaurant betreibt einen eigenen Küchengarten im Süden Aucklands, der saisonale Zutaten liefert. Küchenabfälle werden kompostiert und dem Boden wieder zugeführt - ein geschlossener Kreislauf, der für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen steht.

Diese Philosophie setzt sich auch bei der Auswahl regionaler Erzeuger sowie in der Gestaltung des Restaurants fort, in dem überwiegend wiederverwendetes einheimisches Holz zum Einsatz kommt. Darüber hinaus erzählt Bayly auf der Website des Restaurants die Geschichten neuseeländischer Produzentinnen und Produzenten und unterstreicht damit sein Engagement für Regionalität, Herkunft und die Menschen hinter den Produkten. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz steht Ahi. beispielhaft für eine zukunftsorientierte Gastronomie und setzt Impulse für die Weiterentwicklung der Branche. MICHELIN Guide Aotearoa New Zealand 2026

Original-Content von: Tourism New Zealand, übermittelt durch news aktuell