Mundschutz statt Teddys

"Weihnachten im Schuhkarton"-Ehrenamtliche stellen Produktion um

Berlin (ots)

Normalerweise nähen sie Teddys und Mützen oder stricken Schals für bedürftige Kinder. Doch in Zeiten von Corona stellen auch immer mehr "Weihnachten im Schuhkarton"-Ehrenamtliche ihre Produktion vorübergehend um: Sie produzieren Mundbedeckungen, um sich und andere zu schützen. "Eine Ehrenamtliche im Westerwald hat in den vergangenen Tagen bereits hunderte Behelfsmasken genäht", berichtet "Weihnachten im Schuhkarton"-Leiter Rainer Saga. Auch an anderen Orten würden die Nähmaschinen nun vorübergehend umfunktioniert. "Ich bin begeistert und dankbar, dass auch wir als ,Weihnachten im Schuhkarton' Familie einen Beitrag in dieser Krise leisten können", so Saga. "Und wenn wir das Ärgste überstanden haben und erkennen, wie wertvoll christliche Nächstenliebe in Zeiten der Not ist, dann wird der Wunsch, bedürftigen Kindern Gottes Liebe und Hoffnung zu bringen noch größer sein." Bei der Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse erhalten Kinder in ärmeren Ländern Weihnachtsgeschenke. Zudem laden die Verteilpartner im Anschluss an die Weihnachtsfeiern dazu ein, mehr über den christlichen Glauben zu erfahren.

Über Samaritan's Purse e. V.

Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen - insbesondere an Orten, an denen nur wenig andere arbeiten. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Chris Weeks geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.die-samariter.org.

