BILD TV: Neue Doku-Reihe "Geheimnisvolle Orte" zeigt verlassene Stätten mit historischer Bedeutung

Erstausstrahlung aller drei Folgen am Montag, 13. März 2023, ab 21 Uhr bei BILD TV

Drei BILD-Reporterinnen auf Entdeckungstour: In der neuen Dokumentationsreihe "Geheimnisvolle Orte" wagen sich Clara-Marie Becker, Valentina Maceri und Lilly von der Osten gemeinsam mit erfahrenen Urban Explorern ("Urbexer") in spannende Ruinen. BILD TV zeigt alle drei Folgen des neuen BILD-Originals am Montag, 13. März 2022, ab 21 Uhr.

In jeder Episode werden jeweils drei verschiedene sogenannte "Lost Places" vorgestellt, die die BILD-Reporterinnen in Begleitung der Urbexer Daniel Fohrmann, Marco Lumme und Jeremy Plaidl erkunden. Dabei entdecken sie in den verlassenen Gebäuden das ein oder andere Geheimnis, verborgene Winkel und Gegenstände, und ergründen die Vergangenheiten der geschichtsträchtigen Bauwerke.

Unter den geheimnisvollen Orten sind ein geheimer Stasi-Bunker in Biesenthal, ein ehemaliger Frauenknast mitten in Berlin, die Unterwelt der österreichischen Hauptstadt Wien, eine Bunkeranlage in Wünsdorf sowie eine Lungenheilanstalt in Kolkwitz, die BILD-Reporterin Valentina Maceri bildhaft beschreibt: "Wie ein Schloss aus einem Horrorfilm".

Claus Strunz, BILD-Chefredakteur TV und Video: "Mit 'Geheimnisvolle Orte' zeigen wir eine eindrucksstarke BILD-Original-Produktion, in der wir Geschichte dadurch erzählen, dass wir Geschichten erzählen - über Orte, die faszinierend sind und Ereignisse, die wichtig sind."

Alle drei Folgen im Überblick:

"Geheimnisvolle Orte - Wo der Stasi-Chef sich verstecken wollte" am Montag, 13. März 2023, 21.00 Uhr

"Geheimnisvolle Orte - Was wirklich in den Wiener Kellern passierte" am Montag, 13. März 2023, 22.05 Uhr

"Geheimnisvolle Orte - Wo der Zweite Weltkrieg geplant wurde" am Montag, 13. März 2023, 23.05 Uhr

