Rolling Stones 2018: Ticketverkauf für Europatour "STONES - NO FILTER" in Berlin und Stuttgart ab 27. Februar exklusiv vorab über BILDplus

Berlin (ots) - Am 27. Februar 2018 können schon 21 Stunden vor dem offiziellen Vorverkaufsstart jeweils bis zu zwei Tickets von BILDplus-Abonnenten erworben werden / Europatour "STONES - NO FILTER" mit Konzerten am 22. Juni in Berlin und am 30. Juni in Stuttgart

Das rockt immer noch: Die Rolling Stones touren 2018 auch wieder durch Deutschland und treten in Berlin (22. Juni im Berliner Olympiastadion) sowie Stuttgart (30. Juni in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena) auf. BILD bietet exklusiv allen Abonnenten von BILDplus die Chance, sich bereits 21 Stunden vor dem offiziellen Vorverkauf jeweils bis zu zwei Tickets für die Europatour "STONES - NO FILTER" der Rolling Stones in Deutschland zu sichern. BILD ist deutscher Medienpartner der "STONES - NO FILTER"-Europatour der Rolling Stones,

Von Dienstag, 27. Februar 2018 ab 13.00 Uhr bis Mittwoch, 28. Februar 2018, 09.59 Uhr können alle Nutzer über einen BILDplus-Artikel unter stones.bild.de zum Online-Verkauf gelangen und bis zu zwei Karten für die Rolling Stones-Auftritte erwerben. Die Endpreise der insgesamt 110.000 Tickets liegen zwischen 112 Euro und 799 Euro in Berlin und zwischen 79 Euro und 799 Euro in Stuttgart.

Über BILDplus:

BILDplus kostet für Neukunden im ersten Monat 0,99 Euro und danach 4,99 Euro pro Monat. Mit BILDplus erhalten die Nutzer Zugang zu allen exklusiven BILDplus-Inhalten im Web und in den BILD Apps. BILDplus hat bereits mehr als 380.000 Kunden.

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell