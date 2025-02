Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Thyssenkrupp plant Marine-Börsengang noch 2025 - außerordentliche Hauptversammlung geplant

Der Essener Stahl- und Industriegüterkonzern Thyssenkrupp treibt die Pläne für einen Börsengang seiner Marine-Sparte voran. "Wir wollen den Börsengang noch im Kalenderjahr 2025 vollziehen. Dafür bereiten wir auch eine außerordentliche Hauptversammlung vor", sagte Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López im Podcast "Am Abgrund - Die Thyssenkrupp-Story" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Wir wollen Marine-Aktien ausgeben, die unsere Aktionäre direkt in ihr Depot gebucht bekommen. Klar ist Thyssenkrupp behält die Mehrheit, also mindestens 51 Prozent."

Mit Blick auf das Marine-Geschäft, zu dem auch der Bau von U-Booten gehört, sagte López der WAZ: "Das ist eine fantastische Geschichte." Bei nichtnuklearen U-Booten sei Thyssenkrupp Weltmarktführer. "Unsere Auftragsbücher sind voll", erklärte López. Thyssenkrupp sei zur Zukunft der Marine-Sparte in regelmäßigen Gesprächen mit der Bundesregierung. "Ein Börsengang ist nicht nur für uns ein wichtiger Schritt, sondern auch strategisch relevant für die Bundesrepublik Deutschland mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit im europäischen Rüstungssektor", sagte der Thyssenkrupp-Chef.

