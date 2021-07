Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: NRW-Grünen-Vorsitzende Neubaur fordert Impfbusse und Impf-Botschafter

Essen (ots)

Die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubaur, hat den Trend zu einfachen Impf-Angeboten in den NRW-Kommunen begrüßt. "Neben Impfzentren, Betriebs- und Hausärzten braucht es deutlich mehr mobile Angebote, zum Beispiel Impfbusse, die durchs Land rollen und ohne starre Öffnungszeiten und verpflichtende Voranmeldung an Tankstellen, Hauptbahnhöfen, Einkaufszentren, vor Parks, Zoos und ähnlichen Orten, Station machen", sagte Neubaur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe). Parallel dazu müsse noch intensiver informiert, aufgeklärt und geworben werden. Der Skepsis mancher Menschen den Impfstoffen gegenüber könne man mit bereits Geimpften als "Impf-Botschafter" entgegenwirken. "Generell", so Neubaur, "sollte aber für alle der größte Impfanreiz sein, vor einem schweren Covid-Verlauf geschützt zu bleiben."

Der entscheidende Schlüssel, um Corona langfristig zu besiegen, sei die Durchimpfung der Bevölkerung, sagte die Politikerin. "Dass das Impftempo sich aktuell verlangsamt, mag auch daran liegen, dass die Hürden vielleicht immer noch nicht niedrig genug sind. Es reicht nicht mehr aus, die Menschen zum Impfstoff zu bringen, wir müssen jetzt den Impfstoff zu den Menschen bringen.".

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell