WAZ: In Nordrhein-Westfalen sinkt Zahl der "Aufstocker"

In Nordrhein-Westfalen sinkt die Zahl derer, die arbeiten gehen und trotzdem auf Hartz IV angewiesen sind. Laut einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit, die der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ/Donnerstagsausgabe) vorliegt, gab es im Juni 2018 als jüngste verfügbare Zahl rund 291.000 so genannter "Aufstocker" - rund 7500 oder 2,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Zu den Problemgruppen, die trotz Job in die Grundsicherung fallen, zählen vor allem Alleinerziehende und Paare mit Kindern. Nach wie vor schützt auch der Mindestlohn viele nicht vor Hartz IV. So stocken noch immer rund 48.000 Menschen auf, obwohl sie Vollzeit arbeiten, diese Zahl ist gegen den Trend nicht gesunken. Das liegt Experten zufolge auch an den hohen Wohnkosten in Großstädten.

