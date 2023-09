AIDA Cruises

Saisoneröffnung von AIDAnova in Hamburg: Wincent Weiss live an Bord

AIDA Special "Lichtermeer" und großes AIDA Kreuzfahrtangebot im Winter 2023/2024 ab der Hansestadt

Am 11. November 2023 ist es so weit: Das LNG-Kreuzfahrtschiff AIDAnova startet ab Hamburg in ihre erste Wintersaison und hat ein wahres Winterwunderland im Gepäck. Im wöchentlichen Wechsel nimmt AIDAnova Kurs auf Westeuropas Metropolen sowie Norwegen und Dänemark und bietet dabei den Gästen bis zum 24. Februar 2024 eine große Auswahl an besonderen Event-Reisen. Im Rahmen des AIDA Specials "Lichtermeer" dreht sich in der Wintersaison 2023/2024 vier Monate lang an Bord von AIDAnova alles um glanzvolle Lichtshows, stimmungsvolle Inszenierungen und winterliche Attraktionen.

Zum Auftakt der "Lichtermeer"-Event-Reisen sorgt Publikumsliebling Wincent Weiss für Gänsehautmomente. "Irgendwo ankommen" - so heißt das aktuelle Album des charmanten Sängers. Im deutschen Pop-Olymp ist er das längst. Am 11. November 2023 zündet der norddeutsche Singer-Songwriter im Theatrium von AIDAnova ein musikalisches "Feuerwerk", einer seiner beliebtesten Hits, und vielen neuen Songs. Gäste können live dabei sein und sich während der anschließenden Reise auf eine vorweihnachtliche Stimmung an Bord freuen. Atemberaubende Leuchtdekorationen und Lasershows verwandeln das Schiff in ein funkelndes Lichterspektakel. So wird beispielsweise der Beach Club in ein Meer aus Lichtern getaucht und schwimmende Leuchtobjekte setzen die Außenpools in Szene. Seilbahngondeln, kuschelig dekorierte Cabanas, Winterhütten mit Glühwein, Punsch und kleine Köstlichkeiten runden das Vorweihnachtsprogramm ab. Familienzeit wird beim Eisstockschießen, bei den Lichterparaden mit den AIDA Clubbies sowie beim Laternenbasteln mit anschließendem Umzug großgeschrieben. Für das körperliche Wohlbefinden bei kalten Außentemperaturen sorgt der 3.545 Quadratmeter große Spa-Bereich an Bord von AIDAnova, während die 17 Restaurants festliche Gaumenfreuden bereiten.

AIDA Special "Lichtermeer" 2023/2024

Im Rahmen des AIDA Specials "Lichtermeer" werden auch für die Wintermonate Dezember 2023 bis Februar 2024 weitere Event-Reisen aufgelegt. Im Dezember 2023 stehen die "Festtage voller Glanz" im Vordergrund. Hier wird sich alles rund um eine funkelnde Adventszeit mit der ganzen Familie sowie um Weihnachtsspecials drehen. Der Januar 2024 steht im Zeichen von "Let it glow": Detox und Entspannung sind die Zauberwörter für einen glänzenden Start ins neue Jahr. Romantisch wird es im Februar 2024, passend zum Valentinstag: Ob Winterferien mit den Kids oder romantische Auszeit zu zweit, an Bord von AIDAnova genießen Gäste ein Meer aus Lichtern und Erlebnisvielfalt pur. Jetzt mitmachen und einen AIDA Gutschein in Höhe von 3.000 Euro für eine Lichtermeer-Reise gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 27. September 2023. Mehr zu den weiteren AIDA Specials "Lichtermeer" und zum Gewinnspiel unter aida.de/lichtermeer.

AIDA Reisen ab Hamburg im Winter 2023/2024

Neben AIDAnova sind weitere Schiffe der AIDA Flotte an der Elbe zu Gast und bieten auch im Winter attraktive und abwechslungsreiche Ziele fern und nah an. Wer auf Sonne und Wärme im Winter nicht verzichten kann, dem sind die Reisen "Große Winterpause" mit AIDAmar ab/bis Hamburg zu empfehlen: Ganz bequem ohne Flug geht es vom 12. November bis 3. Dezember 2023 in 21 Tagen ab/bis Hamburg über Spanien und Madeira/Portugal zu den Kanaren. Auf dem Rückweg stehen Destinationen wie Lissabon und Le Havre auf der Routenkarte. Für noch mehr Schönwetter-Garantie eignen sich die anschließenden drei 43-tägigen Reisen ab/bis Hamburg in die Karibik und zurück. Gäste der ersten Reise vom 3. Dezember 2023 bis 15. Januar 2024 dürfen sich auf Weihnachten und Neujahr am weißen Karibikstrand unter Palmen freuen. Weitere Reisen finden statt vom 15. Januar bis 27. Februar 2023 sowie vom 27. Februar bis 10. April 2024. Ab Hamburg in die große weite Welt geht es mit AIDAsol: Am 27. Oktober 2023 heißt es "Leinen los" für eine wahrhaft traumhafte Reise. AIDAsol startet in Hamburg zu ihrer ersten Weltumrundung. Gäste genießen in 117 Tagen 43 Häfen in 20 Ländern auf vier Kontinenten, überqueren zweimal den Äquator und entdecken Sehnsuchtsziele wie die Kapverden und Feuerland, Tahiti und Fidschi, Mauritius und das südliche Afrika. Nach der Weltreise bietet AIDAsol ab/bis Hamburg "Große Winterreisen" in den hohen Norden an: Auf der 17-tägigen Reisen ab dem 21. Februar 2024 und auf der jeweils 14-tägigen Reise ab dem 9. bzw. 23. März 2024 geht es zu norwegischen Destinationen wie Honningsvåg, Alta, Tromsø und Trondheim. Eine winterlich verschneite Landschaft mit Elchen erwartet die Gäste.

AIDA Cruises bietet neben den "Lichtermeer"- Reisen viele weitere besondere Event-Reisen, sogenannte AIDA Specials, an. Während ihrer Reise genießen Gäste alle Annehmlichkeiten, die sie von AIDA gewohnt sind, plus ein perfekt auf das Thema der Reise abgestimmtes Programm in vielen Bereichen an Bord. Die nächsten AIDA Specials sind bereits in Planung. Einen aktuellen Überblick über anstehende Events gibt es auf aida.de/specials.

Preisbeispiel für die Redaktion

Südnorwegen ab Hamburg mit AIDAnova

7 Tage ab 549 EUR* p. P.

November 2023 bis Februar 2024

*AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

** limitiertes Kontingent

Rostock, 14. September 2023

