AIDA Cruises

Neue Attraktion: Virtual Reality jetzt auf AIDAcosma

AIDA Cruises holt in Kooperation mit dem Europa-Park Yullbe Go an Bord

Rostock (ots)

AIDA Cruises sorgt mit der Virtual Reality Attraktion YULLBE GO für ein neues Erlebnis-Highlight an Bord. Auf AIDAcosma können Gäste ab sofort aus vier verschiedenen Spielwelten wählen und dabei virtuell in eine neue Dimension eintauchen.

Damit gibt es neben der bekannten YULLBE Welt im Europa-Park Erlebnis-Resort in Deutschland nun mit YULLBE GO erstmals auch auf einem Kreuzfahrtschiff die Möglichkeit, dieses ganz besondere Familienerlebnis selbst auszuprobieren. Mit einer VR-Brille und Handtrackern ausgestattet bewegt sich der Gast frei im Raum und stellt sich dabei allerlei Herausforderungen in einer täuschend echt aussehenden virtuellen Welt. Um dieses Gefühl von freiem Umhergehen und Entdecken zu ermöglichen, sind spezielle Kameras in der 5K-VR-Brille integriert, mit denen die genaue Position jedes Gastes im Raum während der gesamten Zeit zentimetergenau erfasst wird.

"Wir sind als innovatives Unternehmen immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Angeboten, um unseren Kunden herausragende Erlebnisse zu bescheren. Mit YULLBE GO bieten wir nun einmalig auf AIDAcosma ein VR-Abenteuer für die ganze Familie in einer neuen Dimension an", sagte Frank Bönsch, als Vice President unter anderem für die digitale Weiterentwicklung des Gästeerlebnisses an Bord der AIDA Schiffe verantwortlich.

Der YULLBE GO-Raum auf AIDAcosma wird in der ersten Entwicklungsstufe Heimat von vier verschiedenen Erlebnissen. Dank Virtual-Reality-Technik der nächsten Generation wird es Besuchern u.a. möglich, sich ins Hamburger Miniatur Wunderland zu schrumpfen. Neben einem verrückten Spaziergang durch das Wunderland wird es zum Start drei weitere Fantasiewelten aus der Kreativschmiede des Europa-Parks geben:

"EUROPA-PARK: Ed und Edda's magische Reise": Ein Abenteuer im verzauberten Europa-Park

"Alpha Mods P.D.": Eine actionreiche, futuristische Verfolgungsjagd

"Moon to Mars": Ein physik-basiertes Spiel mit der Schwerkraft

"Miniatur Wunderland - Walking in Wunderland": Ein Spaziergang durch die weltberühmte Modellausstellung im Maßstab 1:87

Die neue Virtual Reality Experience kann ab sofort an Bord von AIDAcosma gebucht und ausprobiert werden. Eine Teilnahme ist in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ab 8 Jahren möglich, ansonsten ab 12 Jahren.

YULLBE wurde von MackNeXT (Teil der MACK Unternehmensgruppe, den Eigentümern des Europa-Park) entwickelt und steht für innovative Virtual Reality Erlebnisse für die ganze Familie. YULLBE GO ist die mobile Version dieser VR-Attraktion und ist nun auch auf AIDAcosma erlebbar.

