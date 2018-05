About You, Suitsupply und Mey gewinnen Forum-Preis der TextilWirtschaft

Frankfurt/Main (ots) - About You, Suitsupply und der Wäscheanbieter Mey sind die Gewinner der TW Forum-Preise 2018. Das Fachmagazin TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe) verlieh die Auszeichnungen am Mittwochabend vor rund 500 geladenen Gästen auf dem 60. Forum der TextilWirtschaft in der Print Media Academy in Heidelberg. Im Fokus der Jury aus 14 Branchenvertretern standen ungewöhnliche Konzepte und Leistungen, die maßgeblichen Einfluss auf das Fashion Business genommen haben.

About You erhielt den Award in der Kategorie Online Business für eine mutige, radikale, auf Sicht vielversprechende unternehmerische Initiative in einem sehr herausfordernden Konkurrenzumfeld. Laut Jury war von Anfang an mehr geplant, als nur Produkte online anzubieten. Im Mai 2014 unter dem Dach der Otto-Tochter Collins gegründet, sollte About You zu einer Modemarke und Styling-Plattform werden, der sich eine vor allem junge, trendaffine Zielgruppe verbunden fühlt. Die Idee scheint aufzugehen. Vier Jahre nach Markteintritt macht das Hamburger Start-up einen Umsatzsprung nach dem anderen und konnte zuletzt erneut seine Erlöse verdoppeln.

Die Mey GmbH & Co. KG aus Albstadt verbindet Tradition mit Innovation, nachhaltige Produktion mit progressiver Kommunikation. Dies wird gekrönt durch Stil, höchste Qualität und erfrischend neue Kollektionsideen. Das schwäbische Familienunternehmen Mey hat sich auf vielen Feldern vom Wettbewerb abgesetzt und ist auf dem Weg vom klassischen Wäschehersteller zu einer international gefragten Bodywear- und Lifestyle-Adresse. Die Jury würdigt dies mit der Verleihung des TW Forum-Preises 2018 in der Kategorie Markenindustrie.

"Inhaber und Initiator Fokke de Jong hat sich durchgesetzt mit einem innovativen Geschäftsmodell, das zugleich vertikal, digital und emotional agiert und überzeugt", begründet die Jury die Auszeichnung von Suitsupply. Binnen weniger Jahre ist das Unternehmen international zu einer Topadresse im Menswear Business avanciert. Die Marke, um die Jahrtausendwende gegründet, verbindet sartoriales Handwerk, in China zu Toppreisen produziert, mit dem Flair von frisch inszeniertem, coolen Tailoring. Ein jährliches Wachstum von im Schnitt 25 Prozent bestätigt die Einzigartigkeit des Konzepts, das die Jury mit dem TW Forum-Preis in der Kategorie Retail prämiert.

Heute wird das 60. Forum der TextilWirtschaft mit einem Kongress im Schwetzinger Schloss fortgesetzt. Zum Thema "Willkommen, Zukunft. Die Mode zwischen Hi-Tech und Hi-Life" referieren unter anderen Roland Auschel, Vorstandsmitglied der adidas AG, und Spencer Fung, CEO der Li & Fung Group aus Hong Kong.

