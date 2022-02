Bibel TV

Bibel TV zeigt Medienpreis-Verleihung "Der Goldene Kompass 2021"

Preisträger sind Markus Lanz, Astrophysiker Prof. Heino Falcke und Influencer Johannes Mickenbecker ("The Real Life Guys")

Am Mittwoch, den 23. Februar, zeigt Bibel TV um 20:15 Uhr die Verleihung des christlichen Medienpreises "Goldener Kompass". Die Veranstaltung fand am 23. November 2021 in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin statt.

Die Christliche Medieninitiative pro zeichnet mit dem "Goldenen Kompass" seit 1988 Medienschaffende aus, die sich in publizistischen Beiträgen in besonderer Weise mit Themen des Glaubens und der Kirche sowie mit der Bibel auseinandergesetzt und dabei medienethisches Engagement gezeigt haben. Ein Ziel des Preises ist, den christlichen Glauben und die Stellung der Kirche im öffentlichen Bewusstsein lebendig zu halten und die Medienkompetenz in der Gesellschaft zu stärken.

2021 erhielten den mit 2.500 Euro dotierten Preis u.a. Prof. Heino Falcke, Markus Lanz sowie Johannes Mickenbecker. Heino Falcke ist Professor für Astroteilchenphysik und Radioastronomie an der Radboud-Universität im niederländischen Nimwegen. In seinem gemeinsam mit Jörg Römer verfassten und 2020 erschienenen Buch "Licht im Dunkeln. Schwarze Löcher, das Universum und wir" nimmt Falcke seine Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu den Anfängen unseres Universums und stellt die Frage: "Ist da noch Platz für einen Gott?"

Markus Lanz, Moderator der populären gleichnamigen ZDF-Talkshow, thematisiert in seinen Sendungen immer wieder aktuelle, oft auch brisante ethische Fragen und diskutiert diese mit seinen prominenten Gästen vor dem Hintergrund christlicher Werte auf respektvolle und empathische Art und Weise.

Influencer Johannes Mickenbecker ist der Bruder des 2021 verstorbenen Philipp Mickenbecker. Mit ihrer gemeinsamen YouTube-Show "The Real Life Guys" haben sie junge Menschen dazu motiviert, aktiv am Leben teilzunehmen und sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Dazu gehörte auch der offene Umgang mit der schweren Krebserkrankung von Philipp, welche er aufgrund seines festen Glaubens annahm und sich und anderen Mut machte, auch den Tod als Teil des Lebens zu verstehen.

Weitere Preisträger des "Goldenen Kompass 2021" sind die Spiegel-Redakteurin Anna Clauß, ZEIT ONLINE-Redakteur Alexander Krex sowie Daniel Kaiser, Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3. Den mit 1.500 Euro dotierten Nachwuchsjournalistenpreis erhielt Dora Schöls, Redakteurin der Badischen Zeitung.

"Bibel TV unterstützt und pflegt die Orientierung ethischen Handelns an christlichen Werten. Diese haben - besonders in Pandemie-Zeiten - auch in säkularen Medien an Relevanz gewonnen", sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin von Bibel TV. "Die Verleihung eines christlichen Medienpreises an prominente Medienschaffende zeigt, dass die aktive Auseinandersetzung mit dem Glauben eine wichtige gesellschaftliche Vorbildfunktion haben kann."

Die christliche Medieninitiative pro e.V. (Wetzlar/Berlin) engagiert sich für das Ziel, die christliche Botschaft und relevante kirchliche Themen in den Medien zu positionieren. Das überkonfessionelle Medienhaus arbeitet seit mehr als vier Jahrzehnten als Dienstleister und Medienproduzent (pro-medienmagazin.de; israelnetz.com) sowie als Anbieter von Bildungsangeboten (christliche-medienakademie.de).

Mi., 23.02., 20:15 Uhr auf Bibel TV:

Der Goldene Kompass 2021 - Verleihung des christlichen Medienpreises

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

