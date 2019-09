Bibel TV feiert weitere TV-Premieren im Oktober / Spielfilm-Highlights in deutscher Erstausstrahlung zur Primetime am Freitag

Bibel TV

Bibel TV setzt die Reihe der Erstausstrahlungen mit Spielfilm-Highlights fort. Im Oktober dürfen sich die Zuschauer einmal mehr auf hochkarätig besetzte TV-Premieren freuen. Notieren sollten sich Filmfans schon jetzt die Ausstrahlung von "Eine Frage des Glaubens", US-Drama aus dem Jahr 2017, am Freitag, 11. Oktober, um 20:15 Uhr. Das Film-Remake "Vier Schwestern" (USA 2018) mit hochkarätiger Besetzung wie Lea Thompson und Ian Bohen am 25. Oktober um 20:15 Uhr ist das zweite Film-Highlight des Monats bei Bibel TV.

In "Eine Frage des Glaubens", am 11. Oktober um 20:15 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit der preisgekrönten Sängerin Jaci Velasquez, die bereits in den Bibel TV Filmen "Jerusalem Countdown" oder "Ja, ich glaube" die Zuschauer begeisterte. Den herausragenden Film von Kevan Otto zeigt Bibel TV als deutsche Erstausstrahlung am Freitagabend zur besten Sendezeit. Er erzählt die tragische Geschichte dreier Familien, die sich plötzlich an einem Lebenspunkt wiederfinden, der ihren Glauben erschüttert und schwere Entscheidungen verlangt.

Die moderne Neuverfilmung des Klassikers "Betty und ihre Schwestern" ist das zweite Spielfilm-Highlight im Oktober: Während das 1868 veröffentlichte Buch von Louisa May Alcott das Leben der Mädchen in der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg beschreibt, spielt das Remake im New York der heutigen Zeit. Die Schwestern Margaret (Melanie Stone), Amy (Taylor Ashley Murphy), Jo (Aimee Lynne Johnson/Sarah Davenport) und Elisabeth (Allie Jennings) treffen sich aufgrund der Krankheit von einer von ihnen nach vielen Jahren wieder und erinnern sich gemeinsam an ihre Kindheit mit allen Höhen und Tiefen. Das Buch wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem 1933 mit Katherine Hepburn in einer der Hauptrollen, zuletzt 1994 als "Betty und ihre Schwestern" mit Winona Ryder. Bei Bibel TV feiert das moderne Film-Remake "Vier Schwestern" seine deutsche TV-Premiere am 25.10. um 20:15 Uhr.

