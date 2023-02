iglo Deutschland

iglo ist die Nr.1 Lebensmittelmarke bei den Einkaufsentscheidungen der Verbraucher

FMCG-Ranking 2023 von YouGov

48,1 Prozent ziehen iglo beim nächsten Einkauf in Betracht

iglo (Lebensmittel), Coca-Cola (Nicht-alkoholische Getränke) und Nivea (Pflege & Kosmetik) besetzen die Spitzenplätze des Rankings ihrer jeweiligen Kategorie

Bei Lebensmittel-Marken würden Verbraucher zu iglo greifen - Das geht aus dem aktuellen Ranking im Bereich schnelllebiger Konsumgüter (FMCG) 2023 hervor, das von dem Markenmonitor YouGov durchgeführt wurde. Mit 48,1 Prozent liegt iglo in der Kategorie "Lebensmittel / Süßigkeiten & Snacks / Heißgetränke" somit noch vor Landliebe (46,7 Prozent) und Philadelphia (46,1 Prozent), wenn es darum geht, welche Marke Verbraucher bei ihrem nächsten Einkauf in Betracht ziehen würden.

"iglo hat sich über die letzten Jahrzehnte zu einer absoluten Lovebrand entwickelt. Mit veganen und vegetarischen Angeboten rund um die Submarke Green Cuisine ist uns die Transformation im Bereich New Food gelungen, die insbesondere junge Zielgruppen begeistert. Zusammen mit unseren beliebten Glücklichmacher-Fischstäbchen, dem ikonischen Blubb-Spinat und Käpt'n iglo begleiten wir unsere Konsumenten durch ihren Alltag und untermauern unsere iglo-Werte wie Qualität, überzeugender Geschmack und Freude am Essen. Umso mehr freut mich das aktuelle FMCG-Ranking, weil es zeigt, dass die deutschen Konsumenten bei ihrer Ernährung auf iglo bauen.", so Philipp Kluck, Vorsitzender der Geschäftsführung von iglo Deutschland.

Grundlage für das Ranking bildet der Consideration-Score des Markenmonitors YouGov BrandIndex, der im Befragungszeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 erhoben wurde. Die Consideration ist eine von 15 KPI-basierten Metriken, die im BrandIndex bevölkerungsrepräsentativ erhoben wird. Er bildet ab, inwieweit Verbraucher ab 18 Jahren eine Marke beim nächsten Einkauf in Betracht ziehen würden.

