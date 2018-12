Neue Sparda-Filiale öffnet in Biberach

Biberach (ots) - Mit einem Tag der offenen Tür präsentiert die Sparda-Bank Baden-Württemberg ihre neue Filiale im Biberacher Ärztehaus im Zeppelinring 1. Das vierköpfige Team um Filialleiterin Christin Köhler eröffnet am Samstag, 8. Dezember 2018 von 9 bis 15 Uhr die Pforten der neuen Filiale. Kunden und Interessierte erwartet ein vielseitiges Programm mit Live-Guggamusik, Bewirtung mit Snacks und Getränken durch die Turngemeinde Biberach 1847 e.V., Gewinnspielen sowie weiteren Überraschungen.

"Während bei anderen Banken vor allem von Filialschließungen die Rede ist, haben wir die Eröffnung von neuen Filialen zu verkünden", begrüßt Christin Köhler, Filialleiterin der neuen Sparda-Filiale in Biberach, die Gäste. Ab sofort erweitere sich der Marktbereich um eine weitere Filiale in Biberach. Damit unterhält die Sparda-Bank 38 Filialen und 52 SB-Banken in Baden-Württemberg.

Eröffnungsangebote für Kunden

Neben Guggamusik, Bewirtung, Gewinnspielen und einigen anderen Überraschungen, erwartet die Interessenten noch zwei spezielle Überraschungsangebote. Kunden, die vom 8. Dezember 2018 bis zum 15. Februar 2019 in der Biberacher Filiale ein Girokonto eröffnen, erhalten

1. 100 Euro Startguthaben (nach erstem Gehaltseingang) 2. eine Verzinsung von 2 Prozent pro Jahr als Geldanlage für 4 Monate.

Anlässlich der Neueröffnung spendet die Sparda-Bank Baden-Württemberg zudem 15.000 Euro an die Stadt Biberach. "Wir wollen der Region, in der unsere Mitglieder leben, etwas zurückgeben und zugleich Gutes tun, ganz nach unserem genossenschaftlichen Grundgedanken des Helfens", begründet Köhler das Engagement.

Das neue Filialkonzept

Das Konzept der neuen Biberacher Sparda-Filiale gleicht jedoch nicht dem der anderen Filialen. "Mit der neuen Filiale möchten wir einen innovativen Schritt in Richtung Zukunft gehen. Das zeigt sich zum Beispiel an der Verteilung und Einrichtung der Räume", kündet die zukünftige Filialleiterin an. Der modern aufbereitete Service-Bereich lade in der neuen, 185 Quadratmeter großen Filiale zum Dialog ein. Die Beraterzimmer werden zu sogenannten Themen-Räumen. Es wird Beratungsräume zum Thema Baufinanzierung und Anlage sowie speziell ausgerichtete Räume für Familien geben. Und das Farbkonzept setzt auf kräftige Farben.

"Die Diskussion, ob eine Bank heutzutage verstärkt digitale Services anbieten oder doch lieber bei klassischen Instrumenten bleiben sollte, mündet bei uns nicht in ein 'Entweder-Oder', sondern in ein 'Sowohl-als-auch'. Es geht um die intelligente Verzahnung von digitaler und stationärer Welt.", so Christin Köhler. Die 28-Jährige Filialleiterin war zuvor Mitarbeiterin der Sparda-Filiale in Villingen und freut sich auf die kommende Herausforderung: "Wir sind ein hochmotiviertes Team aus vier Mitarbeitern und freuen uns, mit der neuen Filiale im Biberacher Ärztehaus eine wichtige Lücke in Baden-Württemberg schließen zu können, in der wir als Sparda-Bank Baden-Württemberg noch nicht vertreten waren".

Positive Geschäftsergebnisse

Die größte Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg setzt weiterhin auf Privatkunden und entwickelt sich positiv. Im vergangenen Jahr konnte die Sparda-Bank Baden-Württemberg die Anzahl der neuen Girokonten um 7.706 Girokonten erhöhen, so dass sie nunmehr 373.033 Haushalte mit einem Girokonto der Genossenschaftsbank betreut. Der Großteil der Girokonten (76,6 Prozent) sind dabei Hauptbankverbindungen. Neben den Girokonten stieg auch die Anzahl der Kunden und Mitglieder. 704.521 Kunden (+ 589 Nettozuwachs) und 522.571 Mitglieder (+ 8.347 Nettozuwachs) hat die Sparda-Bank Baden-Württemberg im Jahr 2017 zu verzeichnen. Die Bilanzsumme stieg 2017 auf knapp 13,5 Milliarden Euro (+ 84 Millionen / 0,6 Prozent).

Pressekontakt:



Andreas Küchle, Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

Telefon: 0711/2006-1162

Email: andreas.kuechle@sparda-bw.de,

www.sparda-bw.de, www.spardawelt.de

www.twitter.com/SpardaBW

Original-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuell