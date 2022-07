Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)

Michael Hennrich verstärkt BAH-Geschäftsführung

Berlin (ots)

Der Bundestagsabgeordnete und Jurist Michael Hennrich wird im Frühjahr 2023 neuer Geschäftsführer beim Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). Hennrich ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags und hat in den letzten rund 15 Jahren die Arzneimittelpolitik in Deutschland entscheidend mitgestaltet. Er war über viele Jahre Obmann im Gesundheitsausschuss seiner Fraktion und an allen wichtigen gesetzgeberischen Verfahren im Gesundheitswesen maßgeblich beteiligt.

Zu seiner zukünftigen Tätigkeit sagt Michael Hennrich: "Der BAH ist ein allseits geschätzter Verband, der aufgrund seiner Professionalität und basierend auf seiner breiten Mitgliedschaft das gesamte Spektrum der Arzneimittelhersteller seit Jahren erfolgreich vertritt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung im nächsten Jahr." Hennrich wird bereits jetzt seine Mitgliedschaft im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages beenden.

Der BAH-Vorsitzende Jörg Wieczorek führt aus: "Heute ist ein großartiger Tag für den BAH. Mit Herrn Hennrich gewinnen wir eine einzigartige Kompetenz im Arzneimittelbereich. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, welche die erfolgreiche Arbeit des BAH langfristig sichern wird."

In seiner zukünftigen Funktion wird Michael Hennrich die Arbeit des Verbandes in enger Abstimmung mit dem Vorstand, der bestehenden Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Geschäftsstellen Bonn und Berlin gestalten.

