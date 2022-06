Murnauer Markenvertrieb GmbH

Zahnpflege mit Whitening-Effekt

Bild-Infos

Download

Egelsbach (ots)

Wir haben gut lachen: Strahlend weisse Zähne haben jetzt Hochsaison

Lange genug hat uns die Sehnsucht begleitet, zusammen mit Freunden in der Sonne zu sitzen, miteinander zu reden und zu lachen. Mit den wärmer werdenden Temperaturen ist das nun endlich wieder möglich. Wir sind mehr draußen und dort können wir, auch dank der Lockerungen, auf die Masken verzichten. Jetzt heißt es wieder Zähne zeigen - und das auf die schönste Art und Weise: mit einem strahlenden Lächeln! Tatsächlich fanden Lachforscher der University of California in Los Angeles heraus, dass wir in Gesellschaft rund dreißig Mal mehr lachen.[1] Bekanntlich wirkt sich Lachen positiv auf uns und unsere Gesundheit aus, ein guter Grund also, den Zähnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Für viele gehören gesunde und schöne Zähne zu einem gepflegten Erscheinungsbild und strahlen laut Zahnmedizinpsychologe Tim Newton aus London sogar Gesundheit und Kompetenz aus.[2] Doch wie kann man unschönen Verfärbungen entgegenwirken, wenn man zum Beispiel zu viel Kaffee oder Wein getrunken hat oder eher zu einem dunkleren Zahnweiss tendiert?

Zahnpflege wie beim Zahnarzt

Mindestens eine fachmännische Reinigung pro Jahr wird von Zahnärzten empfohlen. Wer das Erlebnis glatter, sauberer und hellerer Zähne aber nicht nur alle Jahre spüren will, der kann sich die professionelle Zahnreinigung einfach ins eigene Badezimmer holen. Das Zauberwort heißt Perlit (z. B. in PERLWEISS(TM) Expert Weiss), ein Stoff, der auch in der professionellen Zahnreinigung Anwendung findet. Das vulkanische Glas, ein Silikatmineral, reinigt und poliert die Zahnoberfläche sanft. Zahncremes mit optimierten Perlitpartikeln, z. B. PERLWEISS(TM) Expert Weiss, zeigen eine verbesserte Leistung und schonen den Zahnschmelz. Zurückzuführen ist dies auf eine optimierte Partikelgrößenverteilung und die einzigartige plättchenförmige Partikelgeometrie.[3]

4-Stufen-Wirkprinzip

"Strahlend weisse Zähne für ein strahlend schönes Lächeln" - diese Vision verfolgen alle Produkte von PERLWEISS(TM) und legen großen Wert auf schonende Inhaltsstoffe und Zahngesundheit. Das Besondere ist die Wirkweise: Das 4-Stufen-Wirkprinzip hat nicht nur reinigend und aufhellende Effekte, sondern ist dabei auch besonders schonend. Mittels waschaktiver Substanzen wird die Struktur der Beläge aufgeweicht und aufgelöst, schonende Putzkörper entfernen Zahnbeläge gründlich. Anschließend werden die Zähne poliert und mit einem Schutzfilm versehen. Wie die einzelnen Wirkstufen im Detail aufeinander abgestimmt sind, lesen Sie in unserem Basistext "In vier Schritten zu schönen und gesunden weissen Zähnen".

[1] Bryant GA et al. Detecting affiliation in colaughter across 24 societies. Proceedings of the National Academy of Sciences 2016; 113 (17): 4682-4687

[2] Newton JT et al. The impact of tooth colour on the perceptions of age and social judgements. Journal of Dentistry 2021; 112: 103771

[3] Wang B. Cleaning, abrasion, and polishing effect of novel perlite toothpaste abrasive. International Journal of Clinical Dentistry. 2013; 24 (3): 88-93

Original-Content von: Murnauer Markenvertrieb GmbH, übermittelt durch news aktuell