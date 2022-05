Murnauer Markenvertrieb GmbH

Cannaren und Cannaxil - starkes Pflege-Duo

Neu: hochdosierte CBD Muskel- und Gelenkgele

CBD, kurz für Cannabidiol, erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit - und ist mittlerweile in mehr und mehr Produkten für unterschiedliche Anwendungen zu finden. Der Inhaltsstoff, der aus der Hanfpflanze entnommen wird, gewinnt auch im Bereich der unterstützenden Pflege von Muskeln und Gelenken zunehmend an Bedeutung. Die neuen pflegenden Muskel- und Gelenkgele Cannaren und Cannaxil enthalten 600 mg hochdosiertes Cannabidiol. Doch welches Gel ist wann anzuwenden? Vor allem unterscheiden sie sich durch ihren jeweils kühlenden bzw. wärmenden Effekt. Cannaren, die rote Tube, enthält zusätzlich zum CBD Campher und hat dadurch angenehm wärmende Eigenschaften. Das macht es ideal für den Einsatz vor dem Training oder nach körperlicher Belastung. Das Gel bietet wohltuende Entspannung für beanspruchte Muskeln. Cannaxil, das Gel in der blauen Tube, enthält neben CBD Menthol und hat somit einen angenehm kühlenden Effekt. Es eignet sich sowohl für den Einsatz im Alltag als auch beim Sport - für ein frisches und belebtes Körpergefühl. Die speziellen Formulierungen der Gele ziehen schnell ein und fetten nicht. Zudem sind die dermatologisch getesteten Kosmetika in geprüfter Qualität aus Deutschland für die tägliche Anwendung geeignet - das macht sie zu den perfekten Begleitern im Alltag.

CBD - kein Rausch zu befürchten

Dem aus der Hanfpflanze gewonnenen CBD werden vielfältige Eigenschaften nachgesagt. Produkte, die diesen Pflanzenstoff enthalten, können somit eine verträgliche und natürliche Alternative für verschiedene Verwendungszwecke sein. Neben dem Cannabidiol wurden noch viele weitere Inhaltsstoffe in der Cannabispflanze - ihr lateinischer Name ist Cannabis sativa - nachgewiesen: mehr als 500 Inhaltsstoffe und über 100 chemische Verbindungen! Die wohl bekannteste Substanz neben CBD ist das THC, Tetrahydrocannabidiol. Es wird in den Drüsenhaaren der Blätter und Blüten der Cannabispflanze gebildet - vor allem die weibliche Pflanze besitzt viele dieser Drüsenhaare. Der grundlegende Unterscheid zu CBD: THC hat eine wahrnehmungsverändernde, berauschende und psychoaktive Wirkung auf den menschlichen Körper. Deshalb unterliegt die Substanz auch dem Betäubungsmittelgesetz. CBD hingegen wird aus den Blüten und Blättern der Pflanze gewonnen. In seiner Reinform wirkt es nicht berauschend und ist deshalb nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt - CBD-Kosmetikprodukte sind deshalb im Gegensatz zu THC-Mitteln frei verkäuflich.

