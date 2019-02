Murnauer Markenvertrieb GmbH

Ein Klassiker siegt: PERLWEISS[TM] Schönheits Zahnweiss überzeugt in der Kategorie Weißmacher-Zahnpasten bei Stiftung Warentest

Egelsbach (ots)

Für den Zahnweiss Spezialist PERLWEISS[TM] hat das Jahr 2019 mit strahlend schönen Neuigkeiten begonnen: Stiftung Warentest hat 20 Zahncremes mit Weißauslobung einem umfangreichen Test unterzogen. Das Ergebnis: PERLWEISS[TM] Schönheits Zahnweiss ist einer von zwei Testsiegern und hat mit der Gesamtbewertung "sehr gut" (1,4) abgeschnitten. Insbesondere in der Kariesprophylaxe und in der Entfernung von Verfärbungen erzielte die beliebte Zahncreme Bestnoten.

Dank der Perfect White-Formel mit dem einzigartigen Pearl Powder der asiatischen Süßwasser-Perle entfernt PERLWEISS[TM] Schönheits Zahnweiss Verfärbungen zuverlässig und schonend, wobei es bei zwei- bis dreimal täglicher Anwendung für eine Stufe weißere Zähne in 10 Tagen sorgt. Zusätzlich stärkt das enthaltene Fluorid den Zahnschmelz und schützt zuverlässig vor Karies.

Der Testsieger ist in führenden Drogerien und im Lebensmitteleinzelhandel zu einem Preis von 3,59 EUR (UVP) pro 50ml erhältlich. Das ausführliche Testergebnis kann in der Januar Ausgabe von Stiftung Warentest (1/2019) nachgelesen werden.

PERLWEISS[TM] - der Zahnweiss Spezialist seit über 40 Jahren

PERLWEISS[TM] ist das Synonym für Zahnweiss-Zahncreme in Deutschland. Der Klassiker unter den Zahnweiss-Zahncremes schaut auf über 40 Jahre Forschung zurück. 1976 kam unter dem Markennamen PERLWEISS[TM] die erste aufhellende Zahncreme auf den deutschen Markt - und eröffnete eine komplett neue Produktkategorie. Seitdem wird das PERLWEISS[TM]-Sortiment kontinuierlich um innovative Produkte für unterschiedliche Zahnweiss-Bedürfnisse erweitert: Vom klassischen Raucher Zahnweiss über Bleaching-Produkte bis hin zu den in 2018 eingeführten SHINE ON Whitening Zahncremes für die junge Zielgruppe, die durch ihre fruchtig-frischen Geschmacksrichtungen überzeugen. Damit bietet PERLWEISS[TM] für jedes Bedürfnis und jede Zielgruppe der Zahnweiss-Pflege ein passendes Produkt.

Über Murnauer Markenvertrieb GmbH

Die Murnauer Markenvertrieb GmbH mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt/Main entwickelt und vermarktet seit 30 Jahren u.a. Medizin- und Kosmetikprodukte, Zahnpflegepräparate, Spezialitäten aus dem Bereich der Naturheilkunde sowie Nahrungs- bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Das stetig wachsende Produktportfolio mit eigenen und lizensierten Marken gehört seit Jahrzehnten zur Spitzengruppe der jeweiligen Warensegmente. Das Unternehmen setzt dabei auf die Wirkprinzipien der Natur in Kombination mit modernem Know-how. So entstehen einzigartige, höchst verträgliche und wirksame Produkte, die individuellen Hautproblemen und Bedürfnissen gerecht werden und einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden leisten.

