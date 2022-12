Das sind die Top-Themen des Jahres 2022 - Der große Google Jahresrückblick

Google Germany GmbH

Hamburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Nicht mehr lange, dann ist 2022 Geschichte. Ein Jahr, in dem wirklich sehr viel passiert ist - Ukraine-Krieg, WM 2022, Affenpocken und 9-Euro-Ticket. Im traditionellen Google Jahresrückblick blicken wir mit Google auf die vergangenen Monate zurück und enthüllen gemeinsam mit Lena Heuermann, Pressesprecherin bei Google Deutschland, die aufsteigenden Suchbegriffe und Fragen aus 2022, die die Deutschen am meisten beschäftigt haben. Hallo Frau Heuermann!

Begrüßung: "Hallo, ich grüße Sie!"

1. Frau Heuermann, jedes Jahr schauen wir mit dem Google Jahresrückblick auf die Themen, inspirierenden Persönlichkeiten und Fragen, die die Menschen hierzulande und weltweit bewegt haben. Dann erstellen Sie in verschiedenen Kategorien jeweils ein Ranking. Wie genau stellt sich dazu zusammen?

O-Ton 1 (Lena Heuermann, 18 Sek.): "Der Google-Jahresrückblick basiert auf den Suchanfragen, die am meisten an Anstieg hinzugewonnen haben. Das heißt, wenn wir die Top-Suchbegriffe nehmen würden, wären das immer die gleichen. Die meisten Leute suchen beispielsweise nach dem Wetter. Insofern würde das nicht den Zeitgeist wiederspiegeln. Deswegen schauen wir auf die Begriffe, die am meisten zugenommen haben."

2. Und welcher Suchbegriff verzeichnet den stärksten Anstieg 2022?

O-Ton 2 (Lena Heuermann, 48 Sek.): "Ich glaube, das ist für viele keine Überraschung: Auf Platz eins der allgemeinen Suchbegriffe liegt da die Ukraine. Der Krieg, der dort herrscht, war und ist für viele natürlich unvorstellbar und kam auch sehr überraschend und hat viele Leute hierzulande bewegt. Auf Platz zwei und drei liegen dann ganz andere Themen nämlich von sportlicher Natur: Die Fußball WM in Katar war natürlich von großem Interesse aber auch die Olympischen Winterspiele in Peking beispielsweise. Was mich besonders freut, ebenfalls unter den Top Ten, ist die Frauenfußball EM, die dieses Jahr hierzulande 4,5x so häufig gesucht wurde, wie noch vor vier Jahren. Und dann gibt es noch die Kategorie 'Schlagzeilen', die wir auswerten und das sind dann die nachrichtlich relevanten Themen. Auch da ist die Ukraine auf Platz eins aber auch das neuartige Affenpocken-Virus hat viele Menschen in Deutschland sehr bewegt aber auch die Einführung des bundesweiten 9-Euro-Tickets hat eine große Rolle gespielt."

3. Auch 2022 sind ja einige große Persönlichkeiten von uns gegangen. Welche Abschiede hatten den höchsten Anstieg im Suchinteresse 2022?

O-Ton 3 (Lena Heuermann, 32 Sek.): "Den höchsten Anstieg hatte in der Tat die Queen, die ist am 8. September von uns gegangen nachdem sie 70 Jahre auf dem Thron in Großbritannien saß - eine Wahnsinnsleistung. Auf Platz zwei dann Aaron Carter, Popsänger und jüngerer Bruder des Backstreet-Boys-Sängers Nick Carter, ein weiterer Sänger, der von uns gegangen ist und für großes Interesse gesorgt hat war Meat Loaf. Aber auch die Schauspielerin Anne Heche, die bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist, kommt in der Liste vor. Wenn wir weiter hier nach Deutschland gucken, ist das Fußballidol Uwe Seeler von uns gegangen, um den viele getrauert haben."

4. Das waren die Promis, die von uns gegangen sind. Welche lebenden Persönlichkeiten haben das Jahr bestimmt?

O-Ton 4 (Lena Heuermann, 33 Sek.): "Also auf Platz eins hätten wir uns alle wohl gern jemand anderen gewünscht - aber wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine steht dort in der Tat der russische Präsident Vladimir Putin. Gefolgt von Johnny Depp und Amber Heard. Die waren auch groß in der Presse vertreten und dementsprechend haben viele nach denen gesucht, die mit ihrem monatelangen Prozess vor Gericht im Rampenlicht standen. Und dann kommt der ehemalige deutsche Tennisstar Boris Becker, der dieses Jahr wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Aber auch mit Fynn Kliemann und Tina Ruland haben es zwei weitere Deutsche unter die Top zehn der Persönlichkeiten geschafft."

5. Das Thema Unterhaltung spielt ja auch eine immer größere Rolle. Streamingdienste gibt es ja mittlerweile viele und damit auch jede Menge Stoff für den einen oder anderen Serienmarathon. Welche Serien lagen am meisten im Trend?

O-Ton 5 (Lena Heuermann, 24 Sek.): "Da liegt eine Serie ganz weit vorne, die leider auf wahren Begebenheiten beruht, nämlich die über den Serienkiller Jeffrey Dahmer. Auf Platz zwei folgt dann die mittlerweile schon Kult gewordene Science-Fiction-Horror-Serie 'Stranger Things'. Da war dieses Jahr die finale Staffel herausgekommen und dementsprechend natürlich das Suchinteresse enorm hoch. Der dritte Platz geht an 'House of the Dragon'. Und dann befinden sich auch zwei deutsche Produktionen in den Top zehn nämlich 'LOL: Last One Laughing' und 'Der Palast.'"

6. Google werden heutzutage ja auch eine ganze Menge Fragen gestellt. Was hat die Leute denn am meisten interessiert in diesem Jahr?

O-Ton 6 (Lena Heuermann, 45 Sek.): "Ja genau, also auf der Suche nach Antworten zu alltäglichen und auch nicht ganz so alltäglichen Fragen, werden nicht nur einzelne Begriffe in unsere Suchmaschine eingegeben, sondern auch ganze Fragen. Und in den Fragen des Jahres spiegelt sich auch hier, neben Ukraine, aber auch ein breites Spektrum an Themen wider wie beispielsweise Corona. Also auch das Thema lässt uns noch nicht los. Da wollten die Nutzer und Nutzerinnen wissen: 'Wie lange dauert eigentlich die Quarantäne?' oder 'Wie lange ist Corona überhaupt ansteckend?' Aber auch Fragen über das Alter des neuen britischen Königs oder beispielsweise die Energiekrise wurden gestellt: 'Warum ist Diesel teurer als Benzin?' war eine der meistgestellten Fragen. Und dann wollten viele Google-Nutzer und -Nutzerinnen auch den Wirbel um einen viel diskutierten Oktoberfest-Hit besser verstehen: - 'Warum ist Layla verboten?' gehört zu den am stärksten steigenden 'Warum-Fragen' des Jahres.

Lena Heuermann mit dem "Google Jahresrückblick 2022". Danke Ihnen für das Gespräch!

Verabschiedung: "Danke auch!"

Abmoderationsvorschlag: Die Ukraine war das bestimmende Thema im Internet im Jahr 2022. Viele von uns haben direkt nach diesem Begriff gesucht oder nach Begriffen, die indirekt damit zu tun haben. Mehr zum Thema finden Sie, wenn Sie googeln - einfach Google Jahresrückblick eingeben.

