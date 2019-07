JT International Germany GmbH

JTI bietet Dampfern jetzt noch mehr Auswahl

Logic Compact ist ab sofort in Deutschland erhältlich

Köln (ots)

JTI (Japan Tobacco International) erweitert sein Portfolio im Bereich der risiko-reduzierten Produkte* um Logic Compact. Die neue, moderne E-Zigarette ist ein leistungsstarkes und äußerst komfortables geschlossenes Tanksystem im Taschenformat.

"Bei JTI steht der Konsument im Mittelpunkt - die Verbraucher entscheiden, welche Produkte sie konsumieren möchten, und wir liefern. Im Bereich der E-Zigaretten bevorzugen Vaper immer häufiger Pod-Systeme. Logic Compact ist unsere Antwort auf diese steigende Nachfrage", erklärt Jens Hermes-Cédileau, Reduced-Risk Products Director bei JTI in Deutschland.

Logic Compact bietet ein hohes Dampfvolumen im kompakten Format und stilvollem Design. Ihre magnetischen E-Liquid Pods, bei denen das Mundstück bereits integriert ist, machen diese E-Zigarette besonders benutzerfreundlich: Zum Dampfen werden die Pods einfach eingeklickt und automatisch durch das Ziehen daran aktiviert. Das innovative Produkt zeichnet sich außerdem durch ein intensives Geschmackserlebnis sowie qualitativ besonders hochwertige E-Liquids aus.

Die Logic Compact ist ab sofort im Online-Shop von JTI unter www.logicvapes.de verfügbar. Dampfer können aus drei verschiedenen Designs - Anthrazit, Stahlblau und Pink - ihren Favoriten wählen. Das Starter Kit enthält zum Preis von 16,90 EUR ein Logic Compact Gerät mit wiederaufladbarer 350mAh-Batterie sowie ein USB-Ladegerät. Die separat erhältlichen Pods werden in den Geschmacksrichtungen Regular, Cherry und Menthol Flavor jeweils im Doppelpack zum Preis von 6,90 EUR angeboten. Konsumenten haben die Wahl zwischen zwei Nikotinstärken (6 mg oder 12 mg) sowie nikotinfreien Pods.

"Der deutsche Markt für E-Zigaretten entwickelt sich sehr positiv. Wir freuen uns daher, den Verbrauchern jetzt eine noch größere Produktpalette unserer Marke Logic anbieten zu können -dem Fachpublikum werden wir diese bei der InterTabac im September vorstellen - mit Logic PRO und Logic Compact sind wir im Bereich der geschlossenen Tanksysteme für die Zukunft bestens aufgestellt", sagt Jens Hermes-Cédileau.

JTI investiert nachhaltig in die Weiterentwicklung seines risiko-reduzierten Portfolios - bis zum Jahr 2020 werden weltweit insgesamt zwei Milliarden US Dollar seit 2015 in diese Produktkategorie fließen. Bereits heute zählt das Unternehmen mit Logic zu den international führenden E-Zigaretten-Herstellern.

JTI ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Wir produzieren und vertreiben international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit der E-Zigarette Logic und dem Tabakerhitzer Ploom sind wir zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt über 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.jti.com/Germany.

*Produkte, die das Potenzial haben, die mit dem Rauchen verbundenen Risiken zu reduzieren.

Natalie Mohr

+49 221 1646 2115

Pressestelle.Deutschland@jti.com

