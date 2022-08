CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

European Championships: CSU-Fraktion für neue Olympia-Bewerbung Bayerns

München (ots)

Nach den erfolgreichen European Championships in München fordert die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag eine erneute Bewerbung für Olympische Spiele in Bayern. Für die Fraktion haben die Championships gezeigt, dass Bayern sportliche Großveranstaltungen organisieren kann und diese auch von den Menschen angenommen werden. Insgesamt haben über 1,2 Millionen Besucher die Sportevents in und um München verfolgt.

Dazu der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer:

"Nachhaltig, ressourcenschonend und im echten olympischen Geist - die European Championships haben die Menschen begeistert. Das ist genau das Konzept, dass auch in Zukunft bei derartigen Großveranstaltungen zugrunde gelegt werden muss. Ein großer Dank gebührt auch den vielen ehrenamtlichen Kräften für die hervorragende Organisation. Das zeigt: Bayern ist bereit für eine erneute Olympia-Bewerbung. Für uns ist wichtig, dass wir die Menschen vor Ort dabei frühzeitig und kontinuierlich einbinden. Im Hinblick auf das IOC und die Rahmenbedingungen muss maximale Transparenz an oberster Stelle stehen."

