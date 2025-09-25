Mobil Krankenkasse

Prävention erreicht Millionenpublikum

Mobil Krankenkasse sponsert Fokus Eagles in der Icon League

Hamburg (ots)

Die Mobil Krankenkasse baut ihr Engagement im Bereich Sport aus und wird ab sofort offizieller Partner der Fokus Eagles, einem der erfolgreichsten Teams der Icon League.

Die Icon League ist das derzeit wohl aufmerksamkeitsstärkste Kleinfeld-Fußball- und Entertainment-Format im deutschsprachigen Raum (DACH). Die Liga ist eine Mischung aus traditionellem Sport und modernem Entertainment. Es werden Spiele im 5-gegen-5-Format gespielt. Pro Spieltag verfolgen über drei Millionen Fans die Partien live im Stream, die Social-Media-Reichweite liegt bei durchschnittlich 75 Millionen Views. Mit dabei: internationale Größen wie Toni Kroos, Luciano und Elias Nerlich. Die dritte Icon League Saison startet am Sonntag, den 28. September. Insgesamt stehen 15 Spieltage auf dem Plan.

Warum Gesundheitspartner eines Teams in einem Entertainment-Format?

Die Fokus Eagles stehen in der Icon League für professionellen Wettkampf: Sie trainieren intensiv, treten ehrgeizig an und leben echten Teamgeist. Was nach Entertainment aussieht, ist in Wahrheit Leistungssport im Kleinfeld-Format - geprägt von Disziplin, Fairness und Respekt. Training, Regeneration und Fitness spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie Taktik und Technik. Genau hier setzt die Mobil Krankenkasse an: als Gesundheitspartner eines Teams, das sportliche Werte sichtbar macht und Millionen junger Fans begeistert.

"Wir verstehen uns als verlässlicher Gesundheitspartner an der Seite unserer Versicherten - auch für die junge Generation. Mit den Fokus Eagles erreichen wir Menschen, die für Sport, Leistung und Teamspirit brennen - und können Präventionsthemen rund um Fitness, Ernährung und Regeneration authentisch und auf Augenhöhe verankern", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.

Neues Engagement, bewährte Strategie

Bereits in der letzten Saison engagierte sich die Mobil Krankenkasse im eSport - als Gesundheitspartner der Hertha BSC eSport-Akademie, der ersten ihrer Art in der Bundesliga. Dort stand vor allem der ganzheitliche Ansatz im Vordergrund: Neben Spieltraining gehörten auch Ernährungscoaching, mentales Training und Fitnesssessions zum Programm. Themen wie mentale Gesundheit, Stressbewältigung und Cybermobbing-Prävention spielten eine ebenso große Rolle wie die Förderung eines gesunden Lebensstils.

Mit dem Engagement bei den Fokus Eagles geht die Krankenkasse nun den nächsten Schritt: von einer akademisch geprägten Nachwuchsarbeit hin zu einem formatstarken Wettbewerb mit Millionenreichweite. Damit unterstreicht die Mobil Krankenkasse ihren Anspruch, Gesundheit und Prävention genau dort sichtbar zu machen, wo junge Zielgruppen sich aufhalten - im Umfeld von Gaming, Streaming und Social Media.

Sichtbarkeit und Fan-Nähe

Die Mobil Krankenkasse ist nicht nur auf dem Trikot der Fokus Eagles sichtbar, sondern auch direkt bei den Fans präsent. Neben Bannern während der Spiele setzt sie auf reichweitenstarke Platzierungen auf Twitch, YouTube, TikTok und Instagram. Mit exklusiven Gewinnspielen und interaktiven Formaten schafft sie Erlebnisse, die über das Spiel hinausreichen, und bringt ihre Präventionsbotschaften dorthin, wo die Community lebt.

Weitere Informationen zum Engagement finden Interessierte hier.

