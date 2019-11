Adcubum

Erfolgreicher Go-Live: Adcubum führt seine Software adcubum SYRIUS bei der Uelzener Allgemeine Versicherung ein

Adcubum, führender Anbieter von Standardsoftware für die Assekuranz, hat sein nächstes Projekt in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Mitte Oktober erfolgte der Go-Live der Software adcubum SYRIUS bei der Uelzener Allgemeine Versicherung. Über eine Million Verträge wurden migriert. Der Spezialversicherer kann dank der innovativen Lösung auf dem stark wachsenden Markt der Tier-Versicherungen künftig noch schneller und flexibler agieren.

"Die nächste erfolgreiche Einführung von adcubum SYRIUS unterstreicht, dass Adcubum mit seiner innovativen Software-Lösung funktional, technologisch und organisatorisch für den deutschen Markt im Bereich Kompositversicherung sehr gut aufgestellt ist", sagt Adcubum-CCO Franz Bergmüller. "Zusammen mit der Uelzener haben wir die Geschäftsprozesse zunächst deutlich vereinfacht und dann standardisiert in adcubum SYRIUS abgebildet. Als zentrales Bestandsführungssystem ist adcubum SYRIUS nun hervorragend in die komplette Systemlandschaft der Uelzener integriert."

Der Markt der Tier-Versicherungen, der von der Uelzener Allgemeine Versicherung mit Kranken-, OP-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen bedient wird, ist ein stark wachsendes Segment. "Wer von diesem Wachstum profitieren möchte, muss schnell und flexibel mit neuen Produkten am Markt agieren können", ist Dr. Theo Hölscher, Vorstandsvorsitzender der Uelzener Allgemeine Versicherung, überzeugt. "Dank adcubum SYRIUS können wir diese neuen Produkte und die dahinter liegenden Prozesse und Geschäftsregeln nun eigenständig und agil entwickeln und einführen. Das verkürzt unsere Time-to-Market enorm."

"Bei diesem Projekt stand von Anfang an im Fokus, die Servicequalität gegenüber den Kunden der Uelzener Versicherung spürbar zu steigern und die Automatisierungsquote signifikant zu erhöhen", so Adcubum-CCO Franz Bergmüller. Und Uelzener-Vorstand Bernd Fischer ergänzt: "Mit der Einführung von adcubum SYRIUS werden mehr als 75 Prozent unserer Verträge automatisch policiert - Tendenz steigend. Ein großer Erfolg - sowohl für uns, als auch für unsere Kunden."

Die Adcubum-Gruppe

Die Adcubum-Gruppe Adcubum ist ein führender Hersteller von Standardsoftware für die internationale Assekuranz und bietet seit 1997 mit adcubum SYRIUS eine moderne, hochflexible und modulare IT-Lösung an. Neben der Kerntätigkeit, der Softwareentwicklung, begleitet Adcubum die Kunden während des gesamten Transformationsprozesses, von der Analyse und Konzeption bis zur Implementierung und zum Betrieb von adcubum SYRIUS. Insgesamt beschäftigt Adcubum über 400 hochqualifizierte Mitarbeiter am Hauptsitz in St. Gallen und an den Standorten in Zürich-Wallisellen, Solothurn, Luzern, Lausanne, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Zagreb. Weitere Informationen unter: http://www.adcubum.de

Die Uelzener Versicherungen

Die Uelzener Versicherungen sind seit 1873 als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in Deutschland tätig. 1984 hat das Unternehmen als erster Anbieter in Deutschland eine Tier-Krankenversicherung auf den Markt gebracht. Heute bietet der Tier-Spezialversicherer ein breites Spektrum an Versicherungen rund um Hunde, Pferde und Katzen: von Tier-OP- und Tierkranken- Versicherungen über Tierhalter-Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen bis hin zur Reiter- Unfall-Versicherung. Spezielle Angebote für gewerbliche Pferdebetriebe, Hundeschulen- und Pensionen sowie für Landwirte mit Tierhaltung runden das Portfolio ab. In der Direktion in Uelzen, im Herzen der Lüneburger Heide sind über 260 Mitarbeitende tätig. Weitere 40 Mitarbeitende sind in Service-Büros im Westen, Süden und Osten Deutschlands aktiv und kümmern sich gemeinsam in einem breit aufgestellten Netzwerk mit anderen Vertriebspartnern in ganz Deutschland um die Belange der Kunden vor Ort.

