Canada Life Assurance Europe plc

Assekurata-Rating

Erneut sehr starke Bonität: Canada Life erhält aktuelle Höchst-Bewertung AA

Begründung:

Hohe Profitabilität

Überdurchschnittliches Risikomanagement

Der Lebensversicherer Canada Life hat zum dritten Mal in Folge mit der Note "AA" ein sehr starkes Bonitätsrating der deutschen Assekuranz-Ratingagentur Assekurata erhalten. Der Ausblick bleibt stabil. Dies ist derzeit die höchste durch Assekurata vergebene Bonitätsnote.

Assekurata führt in ihrer Bewertung im Rating-Bericht die in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Wachstumsentwicklung der Canada Life an - in Verbindung mit einer geringen Stornoanfälligkeit und hohen Profitabilität des betriebenen Geschäfts. Trotz der Markt-Herausforderungen habe es der Versicherer geschafft, erneut hohe Einnahmen zu generieren und seine starke Kapitalbasis zu erhalten. Assekurata hält eine fundamentale Schwächung der Finanzposition der Canada Life für unwahrscheinlich. Solvenzausstattung und Geschäftsmodell des Unternehmens seien bedeutend weniger von der derzeit volatilen Zinsentwicklung abhängig als bei traditionellen deutschen Lebensversicherern.

Assekurata hebt besonders den erfolgreichen Abschluss der Einführung eines neuen IT-Verwaltungssystems hervor. Dieses stellt eine wichtige Basis zur Stärkung der Service-Infrastruktur und Produktgestaltung dar. Assekurata klassifiziert das Risiko-Management des Unternehmens als marktüberdurchschnittlich und betont die ausgeprägte Risikokultur der Canada Life. Das Wachstum der vergangenen Jahre sowie die IT-Investitionen wirken sich laut Ratingbericht positiv auf die Kosteneffizienz aus. Aus der Sicht von Assekurata ist die Produkt- und Vertriebspositionierung der Canada Life grundsätzlich geeignet, das unternehmerische Wachstum weiter voranzutreiben. Die Ratingagentur nennt hier Altersvorsorge-Lösungen mit überdurchschnittlichen Renditechancen oder Tarife zur Arbeitskraft-Absicherung mit dauerhaft fest garantierter Monatsprämie.

"Dieses Mal freuen wir uns ganz besonders über die Anerkennung unserer sehr starken Bonität", kommentiert Dr. Igor Radovic, Vorstand bei Canada Life. "Das vergangene Jahr brachte viel Bewegung auf den Finanzmärkten und im Lebensversicherungsgeschäft. Auch in so einem Szenario setzen wir konsequent darauf, unsere Services weiter zu modernisieren und Vorteile für Kunden zu erzielen. Das erneute Top-Rating zeigt: Auf uns ist bei jedem Wetter Verlass!"

