Saalbach lädt zur vorweihnachtlichen Techno-Party

Das Rave on Snow Festival bringt von 12. - 15. Dezember die Flocken zum Tanzen

Das Rave on Snow Festival hat bereits langjährige Tradition in Saalbach Hinterglemm und ist mittlerweile zum vorweihnachtlichen Fixtermin der Club-Szene geworden. Ab 14:00 Uhr liefen am Donnerstag die Turntables heiß und es wurden bereits vier der insgesamt 13 Locations mit Padre El Ferenco, Moonbootica, Karotte, Aka Aka und vielen weiteren DJs eröffnet. Ab heute bis Sonntag steht der Skiort mit über 60 Artists ganz im Zeichen der elektronischen Musik.

Der Name ist Programm: Im tiefverschneiten Saalbach Hinterglemm startete gestern die 26ste Auflage des Rave on Snow Festivals. Feierlich eröffnet wurde die Party bereits um 14:00 Uhr mit Padre El Ferenco, gefolgt von zwölf weiteren DJs in vier Locations mit 2.500 Besuchern.

Ab heute geht es aber erst so richtig los: Mit knapp 7.000 verkauften Tickets, über 60 DJs und 13 Locations feiert Saalbach Hinterglemm noch bis Sonntag non-stop durchs Wochenende und bringt die Schneeflocken zum Tanzen.

Was das Festival zu etwas so besonderem macht?

Zum Beispiel 13 Locations am Berg und im Tal des Skigebiets rund um Saalbach Hinterglemm, die verschiedener nicht sein könnten: Die Open Air Stage und der Centercourt faszinieren mit Visual Shows, die Garage direkt unter der Mainstage besticht mit seinem Underground-Look, die Stage auf der Hinterhag Alm ist mit seinem Bergpanorama perfekter Opener des Tages um die Mittagszeit und die verschiedenen Indoor Locations sind - jede für sich - charismatisch mit seiner ganz persönlichen Note. Absolutes Highlight des Festivals ist allerdings die jährliche Gipfelparty am Schattberg zu der am Samstag tausende Besucher pilgern werden.

Weitere Infos und Last-Minute-Tickets unter www.raveonsnow.com

